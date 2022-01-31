Россия не сможет удержать новую оккупированную территорию, – Резников

В Украине продолжаются риски возможного полномасштабного вторжения России. Однако в случае усиленной агрессии Кремль не сможет удержать новую оккупированную территорию.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников. По его словам, это просто невозможно.

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Резников: Харьков никто никому не отдаст

По мнению министра, это невозможно благодаря опыту, вооружению, готовности, настроению, а также сплоченности военных Украины.

Даже если бы какую-то территорию, вероятно, подчеркиваю, попытались бы оккупировать, ее просто нереально было бы удержать,

– подчеркнул Резников.

Он отметил, что Силы специальных операций отвечают за движение сопротивления, которое прописано в законодательстве. Они тщательно готовятся.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, терцелостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

"Слабая украинская армия 2014 года, которую волонтеры одевали, вооружали, кормили и сами при этом воевали, смогла деоккупировать 2/3 оккупированных на то время территорий. Тогда освободили 200 населенных пунктов", – рассказал министр.

Также Резников упомянул заявление Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова. "Никто Харьков никому не отдаст. Я так понимаю, что слова президента были несколько искажены или неправильно трактованы", – предположил он.

Заявление Зеленского об оккупации Харькова: что известно Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Владимир Зеленский в интервью американскому изданию предположил , что Россия может начать крупномасштабную войну из Харькова. Это вызвало шквал критики, паники и возмущения среди украинцев. Впоследствии президент опроверг свои слова. Он заявил, что Харьков никогда не оккупируют.

Последние заявления Резникова: главное

Министр обороны прокомментировал возможную агрессию против Украины из Беларуси. Он считает, что все же самая большая угроза подстерегает возле восточной украинской границы.

Также Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины – гарант безопасности на континенте. Европа должна скоро это понять, потому что у них нет подобного опыта.

Ранее глава Минобороны отметил, что на данный момент Украина не получила от Польши никакой военной помощи, хотя есть и польская гуманитарная поддержка.

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