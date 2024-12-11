Россия до сих пор держит свои корабли возле базы в Тартусе: в ISW сказали, что это значит

8 декабря произошло падение режима союзника России Башара Асада в Сирии. После этого Кремль начал поспешно выводить с военно-морской базы свои корабли.

У Путина заявили, что вопрос дальнейшего военного присутствия России в Сирии станет предметом "серьезного разговора" с новой властью, но пока, мол, об этом рано говорить, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Кремль до сих пор в "шоке" от падения режима Асада

В Москве до сих пор растеряны из-за падения режима Асада в Сирии и реагируют на ситуацию осторожно и нерешительно.

Так, спутниковые снимки за 10 декабря показывают, что российские корабли все еще не вернулись в сирийский порт Тартус и, что российская Средиземноморская флотилия все еще стоит на расстоянии примерно 8 – 15 километров от Тартуса.

Osint-аналитик М. Т. Андерсон идентифицировал четыре российских корабля – фрегат типа "Адмирал Головко – Горшков", фрегат типа "Адмирал Григорович", подводную лодку "Новороссийск", усовершенствованную подводную лодку "Кило" и "Вязьма" типа "Калининграднефть".

Спутниковые снимки за 9 декабря показали, что "Адмирал Григорович", "Новороссийск" и "Вязьма" стояли на том же месте, что и по состоянию на 10 декабря.

Другие аналитики отметили, что большой десантный корабль Балтийского флота проекта 775 "Александр Шабалин" вышел из морской зоны Балтийского моря 10 декабря, вероятно, для содействия выводу некоторых российских военных средств из Тартуса в Средиземное море.

Пустая российская военно-морская база в Тартусе 10 декабря 2024 года / Фото Maxar Technologies

Российский милблогер заявил, что по состоянию на конец дня 9 декабря "статус Хмеймимы и Тартуса висит в воздухе".

Российские корабли возле порта Тартус 10 декабря 2024 года / Фото Maxar Technologies

Главное управление военной разведки Украины 10 декабря сообщило, что российские войска продолжают разбирать технику и вооружение и выводить войска с авиабазы Хмеймима на самолетах Ан-124 и Ил-76, а также "демонтируют" технику в Тартусе под наблюдением недавно развернутого российского спецназа.

Спутниковые снимки Maxar от 10 декабря показывают, что российские самолеты, вертолеты и соответствующее военное оборудование остаются на авиабазе Хмеймим.

Российские самолеты, вертолеты и военная техника на авиабазе Хмеймим 10 декабря 2024 года / Фото Maxar Technologies

То, что Россия не решается окончательно покинуть сирийские базы, свидетельствует о том, что Кремль все еще ждет, как будут разворачиваться события в Сирии. В Москве надеются наладить отношения с силами сирийской оппозиции и переходным правительством и продолжать обеспечивать безопасность своих баз и персонала в Сирии.