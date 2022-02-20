"Россия, не трогай Украину": в Москве задержали редких протестующих

В России несколько человек с плакатами вышли на Пушкинскую площадь. Они потребовали, чтобы Кремль снова не нападал на Украину.

Мирная акция в Москве прошла 20 февраля. Однако протестующих забрала полиция.

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В Москве люди протестовали против нового нападения на Украину

Предварительно известно, что люди вышли на акцию протеста на площади столицы страны. Они выступали против нового нападения России на Украину.

У пикетчиков были плакаты: "Школы и больницы вместо бомб и снарядов", "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Россия, не трогай Украину", "Нет войне с Украиной", "Свободу украинским политзаключенным",

– говорится в сообщении.

Активисты вышли на акцию в Москве, арестовали людей / Фото SOTA

Тем не менее, на фото видно, что через некоторое время к людям подошла полиция и начала их арестовывать. В частности, заключили в тюрьму 6 человек:

Льва Пономарева;

Юрия Самодурова;

Михаила Кригера;

Николая Рекубратского;

Михаила Удимова;

Ольгу Мазурову.

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Впоследствии в 15:24 20 февраля задержали еще Анну Кречетову и Александра Мацкевича.

Полиция не отпустила всех активистов

Вечером, в 19:10 20 февраля, троих активистов отпустили – Николая Рекубратского, Юрия Самодурова и Ольгу Мазурову. На них составили протоколы по статье о нарушении правил участия в акции. После этого Льва Пономарева отпустили, составив аналогичный протокол.

Однако еще двоих активистов – Михаила Кригера и Михаила Удимова – оставили в отделении полиции на ночь. Ведь на них составили протоколы по статьям об организации несогласованной акции и неповиновению законным требованиям полицейских соответственно. 21 февраля по их делам должен состояться суд.

Кроме того, по делу двух последних арестованных:

на Михаила Мацкевича составили протокол по статье о нарушении правил участия в акции и отпустили:

Анне Кречетовой инкриминируют повторное нарушение митингового законодательства, поэтому ее оставили на ночь в полиции. 21 февраля ее также ждет суд.

Кроме того, издание SOTA написало, на протест также вышел поэт Алексей Шолохов, у которого проверили документы, однако не задерживали.

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Более того, на акцию в Саратове вышел активист Максим Тихонов, которого тоже не арестовывали.

Другие акции из-за угрозы нападения Кремля

20 февраля в Одессе прошел масштабный Марш единения. Тысячи людей с украинскими флагами.

19 февраля Марш единения прошел во Львове. В нем приняли участие около тысячи человек. Они несли флаги и выкрикивали патриотические лозунги.

5 февраля в Харькове прошел "Марш единения". Так жители решили показать, что не отдадут город российским оккупантам.

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