"Россия, не трогай Украину": в Москве задержали редких протестующих
Источник:"ОВД-Инфо"
В России несколько человек с плакатами вышли на Пушкинскую площадь. Они потребовали, чтобы Кремль снова не нападал на Украину.
Мирная акция в Москве прошла 20 февраля. Однако протестующих забрала полиция.
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В Москве люди протестовали против нового нападения на Украину
Предварительно известно, что люди вышли на акцию протеста на площади столицы страны. Они выступали против нового нападения России на Украину.
У пикетчиков были плакаты: "Школы и больницы вместо бомб и снарядов", "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Россия, не трогай Украину", "Нет войне с Украиной", "Свободу украинским политзаключенным",
– говорится в сообщении.
Активисты вышли на акцию в Москве, арестовали людей / Фото SOTA
Тем не менее, на фото видно, что через некоторое время к людям подошла полиция и начала их арестовывать. В частности, заключили в тюрьму 6 человек:
- Льва Пономарева;
- Юрия Самодурова;
- Михаила Кригера;
- Николая Рекубратского;
- Михаила Удимова;
- Ольгу Мазурову.
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Впоследствии в 15:24 20 февраля задержали еще Анну Кречетову и Александра Мацкевича.
Полиция не отпустила всех активистов
Вечером, в 19:10 20 февраля, троих активистов отпустили – Николая Рекубратского, Юрия Самодурова и Ольгу Мазурову. На них составили протоколы по статье о нарушении правил участия в акции. После этого Льва Пономарева отпустили, составив аналогичный протокол.
Однако еще двоих активистов – Михаила Кригера и Михаила Удимова – оставили в отделении полиции на ночь. Ведь на них составили протоколы по статьям об организации несогласованной акции и неповиновению законным требованиям полицейских соответственно. 21 февраля по их делам должен состояться суд.
Кроме того, по делу двух последних арестованных:
- на Михаила Мацкевича составили протокол по статье о нарушении правил участия в акции и отпустили:
- Анне Кречетовой инкриминируют повторное нарушение митингового законодательства, поэтому ее оставили на ночь в полиции. 21 февраля ее также ждет суд.
Кроме того, издание SOTA написало, на протест также вышел поэт Алексей Шолохов, у которого проверили документы, однако не задерживали.
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Более того, на акцию в Саратове вышел активист Максим Тихонов, которого тоже не арестовывали.
Другие акции из-за угрозы нападения Кремля
- 20 февраля в Одессе прошел масштабный Марш единения. Тысячи людей с украинскими флагами.
- 19 февраля Марш единения прошел во Львове. В нем приняли участие около тысячи человек. Они несли флаги и выкрикивали патриотические лозунги.
- 5 февраля в Харькове прошел "Марш единения". Так жители решили показать, что не отдадут город российским оккупантам.
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