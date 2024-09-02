"Россия не уважает ни одну религию": Зеленский отреагировал на ночной массированный удар
Источник:Владимир Зеленский
Ночью оккупанты запустили по Украине более 50 воздушных целей. Значительная часть из них атаковала столицу. Президент Зеленский прокомментировал очередное военное преступление россиян.
В соцсети "Х" глава государства опубликовал фото исламского культурного центра в одной из мечетей Киева, который получил значительные повреждения в результате ракетного удара. Президент подчеркнул, что Кремль "презирает духовные и человеческие ценности, не уважает ни одной религии или веры".
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Россия воюет не только против Украины, но и против человечности
По словам Зеленского, страна-агрессорка не прекращает свою сокрушительную кампанию против украинского народа, пытаясь уничтожить все наши общины и даже святыни. Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 35 ракет, в том числе баллистических, и 23 дрона.
Политик подчеркнул, что мир должен понять, что российская агрессия направлена не только против Украины, но и человечности и достоинства.
Таким варварским действиям не место в современном мире. Международное сообщество должно решительно осудить их и ответить на жесткие действия. Должны вместе противостоять российской агрессии и требовать восстановления справедливого мира на основе Формулы мира и Устава ООН,
– подчеркнул президент.
К слову, вражеская атака на Киев повредила две школы.