Россия не в сильной позиции, они не побеждают, – Зеленский

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте российско-украинской войны. Он подчеркнул, что страна-агрессор пока далеко не в самой сильной позиции.

Об этом глава государства проинформировал во время интервью для Newsmax, опубликованном 29 апреля.

Как Зеленский оценил силы Украины и России на нынешнем этапе войны?

По словам президента, на поле боя украинские войска сейчас находятся в лучшем положении за последние 9–10 месяцев. В то же время он подчеркнул, что в любом случае лучшим вариантом будет завершение войны.

Владимир Зеленский также отметил, что нынешнее смещение внимания США на ситуацию на Ближнем Востоке ослабило давление на Россию и может затянуть войну. По его словам, Москва не пойдет на мир без усиления американского влияния.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает получать военную помощь от США, однако дипломатическое и санкционное давление, по его мнению, ослабло. Он выразил обеспокоенность тем, что это позволяет России продолжать войну.

Президент также отметил, что санкции, в частности в энергетическом секторе, имеют критически важное значение, и выразил надежду на их усиление. В то же время он подчеркнул, что Украина остается открытой для дипломатических решений и даже для энергетического перемирия, если на него согласится Россия.

Кстати, вечером 29 апреля в Кремле заявили, что Путин готов объявить перемирие 9 мая.

Что происходит на фронте?

Силы обороны Украины продолжают укреплять северный рубеж обороны – от Сумской области до района Киевского водохранилища. Там развертывается многоуровневая система инженерных укреплений, которая частично уже может быть заметна даже из космоса. Ее цель – сделать невозможными внезапные действия противника с северного направления.

Также украинские военные нанесли удары по важным объектам российских сил на оккупированных территориях Луганщины и в Крыму, в частности по базе, где могли находиться комплексы "Искандер", с которых по украинским городам запускают баллистические и крылатые ракеты.

На Лиманском направлении российские войска используют тактику малых инфильтрационных групп, пытаясь обходить украинские позиции и обеспечивать логистику скрытыми маршрутами. Пресс-секретарь 66 ОМБр Василий Денисюк рассказал 24 Каналу, что из-за потерь и сложностей с поставками российские войска вынуждены использовать так называемых ослов, когда грузы переносят сами военные.

Отдельно сообщается, что Силы беспилотных систем поразили вертолеты Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области России во время технического обслуживания.