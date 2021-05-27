Россия перестала выдавать разрешения прибытия рейсам, которые летят в облет Беларуси

По состоянию на 27 мая Россия перестала выдавать разрешения прибытия самолетам, которые летят в облет Беларуси. Уже пострадали авиакомпании Austrian Airlines и Air France.
Российская сторона отказалась выдать разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines прибытия ее рейса из Вены в Москву. Самолет должен был лететь по альтернативному маршруту, который пролегал в обход территории Беларуси.
Актуально Международная организация гражданской авиации проведет встречу из-за "самолета Протасевича"
Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основе рекомендаций Европейского агентства авиационной безопасности,
– рассказали в авиакомпании.
Такое решение привело к необходимости скорректировать маршрут рейса Вена – Москва. Изменения должны были одобрить российские власти. Однако они не дали соответствующего разрешения, поэтому полет пришлось отменить.
Рейс Париж – Москва должна отменить авиакомпания AirFrance. Россия также не предоставила разрешения на вход самолета в ее воздушное пространство.
Почему авиакомпании меняют маршруты
- Самолет Ryanair 23 мая летел из Афин в Вильнюс. В то же время якобы из-за сообщения о заминировании его пришлось принудительно посадить в Минске. Всех пассажиров проверили правоохранители. Люди рассказали, что к ним относились, как к пленникам.
- В аэропорту задержали 2 пассажиров – экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- Этот инцидент возмутил все мировое сообщество. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) анонсировала экстренную встречу.
- Евросоюз еще 25 мая запретил самолетам белорусских авиакомпаний летать на свою территорию. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в ряд европейских городов.
- Кроме того, мировые авиакомпании начали обходить воздушное пространство Беларуси.