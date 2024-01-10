Россия не выдержит, если продолжать ее бить, – Зеленский

Владимир Зеленский 10 января прибыл с официальным визитом в столицу Литвы Вильнюса. Президент встретился с литовскими и польскими лидерами общественного мнения.

В то же время, эстонские СМИ сообщили 10 января, что Владимир Зеленский посетит Эстонию с рабочим визитом. Глава нашего государства прибудет в Таллин уже в четверг, 11 января.

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Зеленский выступил с речью перед лидерами общественного мнения

Украинский лидер отметил, что сейчас чрезвычайно важный исторический момент, поскольку имеем дело со значительно более подлой Россией, чем раньше. По его словам, Москва пытается вернуть старую империю всем спектром современного оружия, поэтому рисков намного больше.

Россия не выдержит, если продолжать ее бить. И это также подтверждение нашей с вами правоты относительно общего исторического выбора быть независимыми,

– отметил Зеленский.

Он также отметил, что страна-агрессор обязательно отступит. Впрочем, конкретный день, когда это произойдет, назвать сейчас невозможно.

Мы не можем перечислить каждую из деталей того, как это произойдет, но мы знаем, что это произойдет. И наша свобода победит, будет такой день обязательно – первый день после окончания этой войны,

– отметил украинский лидер.

Президент Украины обратился к лидерам, обратив внимание на то, что российские оккупанты продолжают пытать тысячи людей в плену. Он отметил, что после Украины российский диктатор не остановится, вооруженная агрессия будет угрожать Молдове, Польше и странам Балтии.

В то же время Владимир Зеленский поблагодарил литовский народ, а также выразил благодарность Гитанасу Науседе за поддержку нашего государства.

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