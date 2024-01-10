Россия не выдержит, если продолжать ее бить, – Зеленский
Владимир Зеленский 10 января прибыл с официальным визитом в столицу Литвы Вильнюса. Президент встретился с литовскими и польскими лидерами общественного мнения.
В то же время, эстонские СМИ сообщили 10 января, что Владимир Зеленский посетит Эстонию с рабочим визитом. Глава нашего государства прибудет в Таллин уже в четверг, 11 января.
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Зеленский выступил с речью перед лидерами общественного мнения
Украинский лидер отметил, что сейчас чрезвычайно важный исторический момент, поскольку имеем дело со значительно более подлой Россией, чем раньше. По его словам, Москва пытается вернуть старую империю всем спектром современного оружия, поэтому рисков намного больше.
Россия не выдержит, если продолжать ее бить. И это также подтверждение нашей с вами правоты относительно общего исторического выбора быть независимыми,
– отметил Зеленский.
Он также отметил, что страна-агрессор обязательно отступит. Впрочем, конкретный день, когда это произойдет, назвать сейчас невозможно.
Мы не можем перечислить каждую из деталей того, как это произойдет, но мы знаем, что это произойдет. И наша свобода победит, будет такой день обязательно – первый день после окончания этой войны,
– отметил украинский лидер.
Президент Украины обратился к лидерам, обратив внимание на то, что российские оккупанты продолжают пытать тысячи людей в плену. Он отметил, что после Украины российский диктатор не остановится, вооруженная агрессия будет угрожать Молдове, Польше и странам Балтии.
В то же время Владимир Зеленский поблагодарил литовский народ, а также выразил благодарность Гитанасу Науседе за поддержку нашего государства.
Президенты Литвы и Украины провели пресс-конференцию: что известно
- Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Литовский глава отметил, что во время Совета национальной обороны Литвы одобрили пакет долгосрочной военной помощи для Украины. Речь идет о 200 миллионах евро.
- По словам Науседы, в январе Литва снова отправит в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале – бронетранспортеры. Также Литва формирует коалицию по разминированию Украины. В то же время Науседа заверил, что они будут продолжать тренировать украинских воинов.
- Президент Украины заявил, что ожидает от саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне, оборонных и политических решений. Как пояснил Зеленский, по поводу обороны речь идет об усилении украинской ПВО. Глава государства хотел бы получить усиление пакета системами, которые нужны Украине. Если говорить о политических решениях, то Зеленский хочет получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО.