Россия не сможет вытянуть военные действия в Украине, – политический эксперт назвал причину

Британские аналитики отметили, что экономика России отброшена минимум на 30 лет назад. То есть такой период времени необходим ей, чтобы вернуться в состояние, которое было в начале полномасштабного вторжения в Украину.

А для финансирования всех террористических действий, которые российские захватчики совершают на территории Украины, им в любом случае нужны деньги. Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Россия не вытянет военные действия в Украине

Клочок отметил, что в этом году страна-агрессор уже потратила на циничную войну против нашего государства около 30% своего бюджета – примерно 100 миллиардов долларов. Это прямые затраты на войну. Сюда не относятся расходы, направленные на обеспечение военно-промышленного комплекса, компенсации и прочее.

В то же время доходы государственного бюджета России существенно проседают. Сегодня на фоне этого становится очевидным, что следующий год для страны-оккупанта будет слишком сложным.

Вопрос дальнейшего финансирования военных действий на территории Украины уже становится риторическим. Россия не сможет полномасштабно вытянуть дальнейшие военные действия на территории Украины и достичь своих так называемых целей,

– подчеркнул политический эксперт.

Клочок рассказал, что следующий год для России будет сложным: смотрите видео

По его словам, граждане России уже начинают понимать это. В результате происходит падение количества просмотров российских пропагандистских шоу. Более того, на них появляются медийные россияне, которые задают вопрос, что же оккупанты таки делают в Украине.

Так, социальная нестабильность в стране-агрессоре также может сыграть нам на руку. Она становится все более очевидной.

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