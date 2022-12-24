Россия не сможет вытянуть военные действия в Украине, – политический эксперт назвал причину
Британские аналитики отметили, что экономика России отброшена минимум на 30 лет назад. То есть такой период времени необходим ей, чтобы вернуться в состояние, которое было в начале полномасштабного вторжения в Украину.
А для финансирования всех террористических действий, которые российские захватчики совершают на территории Украины, им в любом случае нужны деньги. Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
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Россия не вытянет военные действия в Украине
Клочок отметил, что в этом году страна-агрессор уже потратила на циничную войну против нашего государства около 30% своего бюджета – примерно 100 миллиардов долларов. Это прямые затраты на войну. Сюда не относятся расходы, направленные на обеспечение военно-промышленного комплекса, компенсации и прочее.
В то же время доходы государственного бюджета России существенно проседают. Сегодня на фоне этого становится очевидным, что следующий год для страны-оккупанта будет слишком сложным.
Вопрос дальнейшего финансирования военных действий на территории Украины уже становится риторическим. Россия не сможет полномасштабно вытянуть дальнейшие военные действия на территории Украины и достичь своих так называемых целей,
– подчеркнул политический эксперт.
Клочок рассказал, что следующий год для России будет сложным: смотрите видео
По его словам, граждане России уже начинают понимать это. В результате происходит падение количества просмотров российских пропагандистских шоу. Более того, на них появляются медийные россияне, которые задают вопрос, что же оккупанты таки делают в Украине.
Так, социальная нестабильность в стране-агрессоре также может сыграть нам на руку. Она становится все более очевидной.
Последние новости из России: коротко
- Российское министерство образования обновило учебную программу для начальной, базовой и средней школы в связи с войной против Украины. Она станет обязательной в новом учебном 2023 году. Оккупанты будут учить своих детей стрелять из автомата Калашникова на уроках по безопасности жизнедеятельности.
- Российский диктатор Владимир Путин стал чаще появляться на публике и даже слетал к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко. В американском Институте изучения войны считают, что это связано с предстоящими выборами 2024 года в России.
- Кремль запретил своим пропагандистам говорить о мобилизации, поскольку планирует увеличить свою армию еще на 350 тысяч единиц живой силы. Соответствующее распоряжение поступило из администрации Путина.