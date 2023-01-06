Более 10 попыток "перемирия" и ни одного реального: Маляр привела веские доказательства

Россия за 9 лет ни разу не придерживалась договоренностей о прекращении огня. Только полный вывод войск с территории Украины будет означать реальное перемирие.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она также привела четкие доказательства своих слов: задокументированы все объявления "попытки перемирия".

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Она отметила, что за время боев периода АТО было 11 попыток установить более или менее устойчивый режим прекращения огня, о чем стороны договаривались в рамках Трехсторонней контактной группы:

с 18:00 05.09.2014 год

с 00:00 15.02.2015 год

с 00:00 01.10.2015 год

с 00:00 30.04.2016 год (Пасхальное перемирие)

с 00:00 01.09.2016 год (школьное перемирие)

с 00:00 24.12.2016 год (Новогоднее перемирие)

с 00:00 24.06.2017 год (хлебное перемирие)

с 00:00 25.08.2017 год (школьное перемирие)

с 00:00 23.12.2017 год (Новогоднее перемирие)

с 00:00 05.03.2018 год

с 00:00 30.03.2018 год (Пасхальное перемирие)

Маляр подчеркнула, что все перемирия были сорваны умышленными действиями россиян.

К примеру, во время так называемого "всеобъемлющего весеннего перемирия" 2018-го за 22 дня провозглашенной "тишины" оккупанты совершили по меньшей мере 153 обстрела, во время которых 6 украинских военных погибли, 12 получили ранения,

– сообщила Анна Маляр.

"Перемирие" периода проведения ООС

Замминистра обороны также отметила, что во время проведения операции Объединенных сил Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня. Однако их результаты были аналогичны предыдущим.

Только в 2019 году боевые потери нашей армии в Донбассе составили 97 погибших. В 2020 году к началу последнего, июльского перемирия, погибли еще 32 военных ВСУ, а 220 ранены.

27 июля 2020 года официально начался еще один очередной "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня". Однако россияне его придерживались всего полчаса. Около 00:20 они обстреляли подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты. Еще один обстрел зафиксирован около 9:00.

В конце концов, с 27 июля 2020 по 27 июля 2021 зафиксировано более 2 тысяч вражеских обстрелов.

Поэтому только вывод войск России с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии,

– добавила Маляр.

Как мир реагирует на "указание" Путина

В Украине абсолютно четкая позиция, в частности, советник Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что в Украине начнется "временное перемирие" только после того, как Россия покинет оккупированные территории.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала по предложению российского диктатора. Она сказала, что если бы Владимир Путин хотел мира, то вернул бы своих солдат домой.

По ее словам, это "перемирие" не приносит ни свободы, ни безопасности украинцам, живущим в ежедневном страхе под российской оккупацией.

Президент США Джозеф Байден подчеркнул, что Путин лукавит Когда хочет перемирия на православное Рождество 7 января, ведь 25 декабря и на Новый год диктатора ничего не остановило.

. Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать он должен якобы с 12:00 6 января и в течение всего Рождества.