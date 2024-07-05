Россия ночью атаковала Киевскую область "Шахедами": повреждены дома и авто

Российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" в ночь на 5 июля. В результате обстрелов пострадала Киевская область.

Там последствия вражеской атаки российско-иранскими беспилотниками зафиксированы в Макаровской громаде. В то же время по вражеским объектам отработала наша противовоздушная оборона.

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Какие последствия вражеской атаки Киевской области "Шахедами"

Макаровский поселковый голова Вадим Токарь рассказал, что по результатам ночной атаки, в одном из населенных пунктов общины обломками БПЛА было повреждено 6 частных домов и 1 автомобиль.

В домах выбиты окна, повреждены двери, крыши. Погибших и пострадавших нет,

– написал чиновник.

Токарь также отметил, что все необходимые службы работают на месте происшествия для описания, фиксации и ликвидации последствий.

Глава Макарова также призвал граждан не игнорировать сообщения о воздушных тревогах, а также беречь себя и своих родных.