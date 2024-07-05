Там наслідки ворожої атаки російсько-іранськими безпілотниками зафіксовано в Макарівській громаді. Водночас по ворожих об'єктах відпрацювала наша протиповітряна оборона.
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Які наслідки ворожої атаки Київщини "Шахедами"
Макарівський селищний голова Вадим Токар розповів, що за наслідками нічної атаки, в одному з населених пунктів громади уламками БпЛА було пошкоджено 6 приватних будинків та 1 автомобіль.
В будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи. Загиблих і постраждалих немає,
– написав посадовець.
Токар також зазначив, що всі необхідні служби працюють на місці події для опису, фіксації та ліквідації наслідків.
Очільник Макарова також закликав громадян не ігнорувати повідомлення про повітряні тривоги, а також берегти себе та своїх рідних.