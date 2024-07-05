Там наслідки ворожої атаки російсько-іранськими безпілотниками зафіксовано в Макарівській громаді. Водночас по ворожих об'єктах відпрацювала наша протиповітряна оборона.

До теми Окупанти атакують "Шахедами": на підступах до Києва працює ППО

Які наслідки ворожої атаки Київщини "Шахедами"

Макарівський селищний голова Вадим Токар розповів, що за наслідками нічної атаки, в одному з населених пунктів громади уламками БпЛА було пошкоджено 6 приватних будинків та 1 автомобіль.

В будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи. Загиблих і постраждалих немає,

– написав посадовець.

Токар також зазначив, що всі необхідні служби працюють на місці події для опису, фіксації та ліквідації наслідків.

Очільник Макарова також закликав громадян не ігнорувати повідомлення про повітряні тривоги, а також берегти себе та своїх рідних.