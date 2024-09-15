Россия ночью атаковала Украину ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО

Россия продолжает атаковать украинские мирные города с воздуха различными видами вооружений. В частности, враг снова запускал дроны и ракеты.

В ночь на 15 сентября Россия запустила по Украине 14 дронов и ракеты. По целям отработала противовоздушная оборона.

Смотрите также России придется перебрасывать войска из Украины, чтобы провести контратаку на Курщине, – ISW

Сколько целей удалось сбить

Всего россияне запустили 17 воздушных целей. В частности, оккупанты ударили по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области, а также запустили 14 ударных БПЛА. Их запускали из Курска и мыса Чауда в Крыму.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбито одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 10 ударных БпЛА.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.