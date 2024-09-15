Вночі проти 15 вересня Росі запустила по Україні 14 дронів та ракети. По цілях відпрацювала протиповітряна оборона.

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Скільки цілей вдалося збити

Всього росіяни запустили 17 повітряних цілей. Зокрема, окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області, а також запустили 14 ударних БпЛА. ЇХ запускали із Курська та мису Чауда в Криму.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні.

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ударних БпЛА.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.