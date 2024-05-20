Россия ночью атаковала Украину "Шахедами": сколько дронов уничтожили военные

Российская армия в ночь с 19 на 20 мая атаковала Украину своими ударными беспилотниками типа "Шахед". По вражеским дронам активно работала наша противовоздушная оборона.

В целом воздушная тревога ночью 20 мая длилась более 9 часов. Вражеские дроны долетели и до западных областей нашего государства.

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Сколько "Шахедов" удалось уничтожить за ночь

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что ночью 20 мая 2024 года оккупанты атаковали Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М", а также применили 29 ударных БПЛА типа "Шахед" из районов Приморско-Ахтарск и Курск, что в России.

В результате противовоздушного боя все 29 "Шахедов" сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях,

– подчеркнул генерал.



ПВО уничтожила 29 "Шахедов" ночью 20 мая / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Олещук также отметил, что к отражению воздушного нападения противника была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Командующий Воздушных сил поблагодарил военных за работу и отметил, что вместе украинцы точно дойдут до победы.

Какой была воздушная тревога в Украине ночью 20 мая

Воздушная тревога начала распространяться по областям Украины поздно вечером 19 мая. Сначала об опасности российско-иранских "Шахедов" предупредили жителей южных областей нашего государства.

В течение ночи 20 мая тревога начала распространяться центральными и западными областями Украины. Сирены звучали во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Уже в 3 утра стало известно, что вражеские боевые беспилотники движутся в направлении Львовской области. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что вражеские дроны-камикадзе летели в направлении Нового Роздола и Ходорова.

В 03:44 Козицкий написал, что в области по вражеским целям работают воины ПвК "Запад" и мобильные огневые группы. ПВО работала по вражеским целям и в 05:35. Уже около 06:00 во Львовской области объявили отбой воздушной тревоги.