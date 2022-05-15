Россия ночью нанесла ракетный удар по одному из военных объектов во Львовской области: что известно

Глава Львовской ОВА сообщил, что россияне утром в воскресенье, 15 мая, нанесли ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. Что известно – читайте дальше.

Враг обстрелял Львовскую область в районе 4:30 – 5:10 утра.

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Россияне обстреляли Львовскую область

Согласно данным Максима Козицкого, на 8 часов утра данных о пострадавших и погибших нет. В то же время, информацию о наличии и характере разрушений уточняют.

Если вы стали свидетелем попадания снаряда или ракеты, нельзя снимать место происшествия. Публикация таких материалов в течение нескольких часов еще может помочь врагу корректировать удар. Поэтому это угрожает жизни гражданских, спасателей, которые там работают, или наших защитников.

В воскресенье утром жители Львова слышали взрывы почти одновременно в нескольких районах города. Это происходило во время воздушной тревоги. Публикации об этом начали появляться после 5 утра. Об отбое тревоги сообщили ориентировочно в 5:20 утра. Что именно было причиной звуков в городе пока неизвестно.

Что известно о последнем обстреле Львовской области:

Напомним, что до 15 мая российские оккупанты обстреляли ракетами Львовскую область вечером 3 мая . К сожалению, тогда не обошлось без пострадавших. Люди пострадали в результате того, что их отбросило к стене ударной волной. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

. К сожалению, тогда не обошлось без пострадавших. Люди пострадали в результате того, что их отбросило к стене ударной волной. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Однако из-за ракетного удара в начале мая без электроснабжения остались 85 тысяч домов из 12 населенных пунктов.

Мэр Львова Андрей Садовый тогда сообщил, что враг нанес удар по инфраструктурным объектам города. В частности, речь идет об электроподстанциях. Кроме того, в одной из церквей Львова выбило витражи. Также в гаражном кооперативе зафиксировали ряд повреждений. Там повыбивало окна и двери.

Добавим, что в последние дни апреля в город Льва прибыла первая партия гуманитарной помощи от благотворительной организации Core. Ее основателем является всемирно известный американский актер Шон Пенн, который был в Украине в первые дни войны. Для вынужденных переселенцев во Львовскую область привезли продукты и лекарства.

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