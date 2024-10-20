Россия ночью запускала "Шахеды": как отработала ПВО

Россия продолжает атаковать мирные украинские города с воздуха. В частности, враг снова запускал дроны-камикадзе по нашей территории.

В ночь на 20 октября Россия снова атаковала Украину "Шахедами". По целям отработали силы противовоздушной обороны.

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Летело 49 БпЛА

Россия атаковала Украину баллистическими ракетами с территории Крыма, ударными БпЛА типа и дронами неустановленного типа. Враг запускал различные виды вооружения из Ейска, Приморско-Ахтарска.

Воздушные силы зафиксировали 51 воздушную цель: 49 вражеских беспилотников и две баллистические ракеты "Искандер-М".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 удалось сбить 31 ударный дрон. Силы ПВО работали в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме этого, 13 российских беспилотников локально потеряны. Еще два БпЛА – улетели в направлении Беларуси.