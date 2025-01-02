Россия ночью запустила 72 "Шахеды": как отработали силы ПВО

В ночь на 2 января оккупационное войско в очередной раз атаковало Украину "Шахедами". По вражеским целям отработали силы противовоздушной обороны.

Известно, что противник использовал 72 ударных БПЛА для атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Россия снова запускала "Шахеды": какие области были под угрозой удара

Сколько вражеских целей сбито

В ночь на 2 января 2025 года враг атаковал 72-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, что в России. Заметим, что враг запускал дроны, начиная с 19 часов вечера 1 января.

Воздушное нападение вражеских сил отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 47 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях,

– сообщили в Воздушных силах.

Там указали, что из-за активного противодействия Сил обороны 24 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны (без негативных последствий). Также еще один БПЛА находится в воздухе.