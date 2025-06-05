Россия ночью запустила по Украине более 100 дронов: сколько вражеских целей сбито

В ночь на 5 июня россияне снова терроризировали Украину и ее население. Так, противник атаковал 103 ударными БПЛА.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Попадания в областях, повреждения домов и пожары: какие последствия ночного террора "Шахедами"

Атака "Шахедами" 5 июня

В ночь на 5 июня оккупанты атаковали 103 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Российские захватчики запускали дроны с направлений:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Чауда – ВОТ Крыма.

Кроме этого, вражеские силы атаковали также баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Ростовской области в России.

Основные направления воздушного удара – Черниговщина, Харьковщина и Одесская область,

– говорится в сообщении.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежены 74 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны,

– сообщили военные.

В Воздушных силах указали, что 28 вражеских воздушных целей сбиты огневыми средствами поражения, 46 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 16 локациях.