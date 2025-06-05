Россия ночью запустила по Украине более 100 дронов: сколько вражеских целей сбито
- Силы ПВО обезвредили 74 из 103 дронов, которыми атаковала Россия ночью 5 июня.
- Зафиксировано попадание в 16 локациях, сообщили в Воздушных силах.
В ночь на 5 июня россияне снова терроризировали Украину и ее население. Так, противник атаковал 103 ударными БПЛА.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Атака "Шахедами" 5 июня
В ночь на 5 июня оккупанты атаковали 103 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Российские захватчики запускали дроны с направлений:
- Курск,
- Орел,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск,
- Чауда – ВОТ Крыма.
Кроме этого, вражеские силы атаковали также баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Ростовской области в России.
Основные направления воздушного удара – Черниговщина, Харьковщина и Одесская область,
– говорится в сообщении.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежены 74 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны,
– сообщили военные.
В Воздушных силах указали, что 28 вражеских воздушных целей сбиты огневыми средствами поражения, 46 – локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 16 локациях.