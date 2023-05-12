Наладил связь с Ираном и ОАЭ: как пропагандист Багдасаров помогает России обходить санкции

США и Евросоюз наложили на Россию беспрецедентные санкции, которые Кремль, к сожалению, научился обходить. Одним из тех, кто помогает России обходить ограничения, разведчик Семен Багдасаров.

Из-за Семена Багдасарова, деятельность которого тщательно скрывается, Кремль закупает запчасти для украденных Boeing и Airbus, торгует нефтью из ОАЭ, а также обеспечивает свою нефтехимическую отрасль сырьем из Турции. Об этом редакции 24 Канала стало известно после анализа

более 16 тысяч писем из его электронной почты, сломанной командой "Кибер Сопротивление".

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Как из-за Багдасарова произошло сближение России и Ирана

После начала полномасштабного вторжения и наложения санкций в Россию так называемый куратор геополитики Кремля по Ближнему Востоку Багдасаров получил задачу работать на обход ограничений через третьи страны и добился определенных успехов.

Как говорит переписка, в марте 2022 года Москва начала идти на сближение с Ираном.

"К руководителю "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии" начали поступать письма от российских компаний с перечнем иранских фирм, сотрудничество с которыми могло бы принести им выгоду. Задачей Багдасарова было наладить взаимодействие между странами и обеспечить связь между корпорациями", – говорится в расследовании 24 Канала.



Запрос на сотрудничество с иранскими компаниями от ГК "Цифра" / Скриншот из почты российского террориста

В то же время Россия уже начинала через Багдасарова закупать у иранцев немало продукции под свои нужды, которую не могла получить из-за санкций.

На почту директору "Центра" поступали многочисленные просьбы от российских компаний по заказам запчастей и обслуживанию газовых турбин и других агрегатов, ведь производители этой продукции отказались от сотрудничества с Россией.

Таким образом, поставкой всевозможных деталей для компрессоров BORZIG, газотранспортных установок General Electric и Siemens занялись иранские компании. Например – Parsian Engineering Solution Group.





Запросы о сотрудничестве с иранской Parsian Engineering Solution Group / Скриншот из почты российского террориста

В обмен россияне начали активно помогать своим партнерам со строительством инфраструктуры по сжижению газа. Не последнюю роль в этом сыграл депутат госдумы Александр Бабаков.



21 августа 2022 года проект строительства СПГ в Иране был реализован почти на 40% / Скриншот из почты российского террориста

Также россияне начали выходить на иранский рынок и поставлять Тегерану те товары, которые ему были нужны. "Такая кооперация значительно усилила обе страны, особенно в вопросах вооружения", – говорится в расследовании.

Участие Турции и ОАЭ в обходе санкций

Багдасаров является советником директора АО "НПО Высокоточные комплексы", оказавшейся под санкциями США. Это компания, производящая оружие для российской армии. Багдасаров находится в санкционных списках только в Латвии и Украине. США и ЕС пока не внесли его в санкционные списки.

Из-за Багдасарова российский гигант "Сибур" смог по крайней мере частично заменить поставки нужного для нефтехимической отрасли сырья, а также раздобыть запчасти и оборудование от ведущих мировых компаний.

Участие в этом принимала турецкая PETROTURK, о чем свидетельствует письмо, найденное на почте директора "Центра".



Турецкий PETROTURK поставлял россиянам оборудование и запчасти в обход производителей / Скриншот из почты российского террориста

Однако значительно дальше пошли компании из ОАЭ, позволившие россиянам продавать драгоценные камни, добытые ими в африканских странах, участвовавшие в перепродаже российских нефтепродуктов, а также с радостью поставляли запчасти для ворованных самолетов Boeing и Airbus,

– говорится в расследовании.

20 сентября 2022 года, почти через 7 месяцев после того, как Россия официально украла лизинговые борта ведущих мировых производителей, генеральный директор Jet Aviation FZC из ОАЭ Омар Джалил направил Багдасарову письмо с предложением ознакомиться с перечнем запчастей, доступных для приобретения и немедленной доставки.



Предложение для поставки запчастей для авиации от компании из ОАЭ / Скриншот из почты российского террориста

Смотрите документ с перечнем деталей для самолетов Airbus, которые Россия покупала через ОАЭ:

В дальнейшем Багдасаров пересылал Джалилу запросы от представителей компании Rossia Airlines на некоторые нужные запчасти для обслуживания и ремонта украденных бортов.



Переписка работников Rossia Airlines с Багдасаровым и руководителем Jet Aviation FZC о покупке запчастей для Boeing 737 / Скриншот из почты российского террориста

Кроме того, ОАЭ помогли россиянам хотя бы частично заместить европейский рынок в сфере продаж нефти и производных от нее продуктов.

Так, 16 ноября 2022 года Багдасарову поступило конфиденциальное письмо с предложением от TSIRAN INTERNATIONAL FZC о возможности перепродажи российских нефтепродуктов.





TSIRAN INTERNATIONAL FZC предлагает Багдасарову реализовывать российские нефтепродукты в конце 2022 года / Скриншот из почты российского террориста

С аналогичным предложением по накачке России по нефтедолларам обращался к руководителю "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии" генеральный директор Notrh Green Oil и WEST NORD OIL COMPANY LLC Карим Акаллал.

В письме менеджер отмечал, что имеет нефтехранилища в портах Омана и ОАЭ, а также готов ежемесячно покупать более 1,1 млн тонн нефтепродуктов у россиян.



Письмо о намерениях Notrh Green Oil и WEST NORD OIL COMPANY LLC покупать российские нефтепродукты / Скриншот из почты российского террориста

. Враг подло кибератаковал сайт 24 Канала . Мы отбили атаку и оперативно определили "дыру" через которую пролезли оккупанты. Атака состоялась как раз накануне публикации нашего обширного расследования о высокопоставленном офицере ГРУ России. Публикация нашего материала была запланирована на следующей неделе, однако, учитывая все обстоятельства, считаем, что обнародовать текстовую версию важно сейчас. Фильм-расследование смотрите в эфире и на YouTube 24 Канала со временем!

Не обошлось без ОАЭ и на рынке продажи полезных ископаемых. Так, 25 февраля 2023 года мужчина по имени Юрий предложил Багдасарову организовать трейдинг алмазов из-за неназванной компании из ОАЭ из стран Африки.



Классическая схема: Россия добывает ископаемые в Африке, продает через другие страны, а сама вроде бы ни при чем / Скриншот из почты российского террориста

В тот же день этот неустановленный персонаж направил еще два письма, которые касались добычи олова, тантала и вольфрама в Конго, а также золота в Уганде.



Бизнес без рисков (с) / Скриншот из почты российского террориста

А уже через несколько суток на почте Багдасарова появились расчеты по трейдингу олова и тантала через ОАЭ.



Эмираты стали своеобразным хабом продажи добываемых Россией ископаемых в Африке / Скриншот из почты российского террориста

Почему важно, чтобы Багдасаров оказался под санкциями

Авторы расследования резюмируют, что переписка Багдасарова указывает на то, что он – один из столбов обхода россиянами санкций.

Хотя у России много таких агентов, однако Москве будет становиться все труднее найти альтернативные варианты нарушения ограничений, если пресекать деятельность таких лиц, как Багдасаров.

А для этого крайне важно, чтобы Багдасаров появился в санкционном списке США и ЕС, а компании из стран Азии и Африки хотя бы получили предупреждения от Вашингтона за сотрудничество с террористами,

– отмечают авторы расследования.

Механизмы обхода санкций напрямую влияют на затягивание войны в Украине и каждая сделка продолжает способность Москвы вести войну.

"Каждая договоренность о поставках запчастей для украденных самолетов позволяет россиянам по крайней мере делать вид, что в их жизни ничего не изменилось, путешествовать и в дальнейшем наслаждаться жизнью, а не давить на свою власть для прекращения агрессии. Более того, это напрямую влияет на увеличение расходов американских и европейских налогоплательщиков, поскольку из-за обхода санкций Кремль усиливает свою мощь, а на поддержку Украины союзникам приходится тратить больше средств", – резюмируют расследователи.