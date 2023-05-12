Через Семена Багдасарова, діяльність якого ретельно приховується, Кремль закуповує запчастини для вкрадених Boeing та Airbus, торгує нафтою з ОАЕ, а також забезпечує свою нафтохімічну галузь сировиною з Туреччини. Про це редакції 24 Каналу стало відомо після аналізу

понад 16 тисяч листів з його електронної пошти, зламаної командою "Кібер Спротив".

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Як через Багдасарова відбулося зближення Росії та Ірану

Після початку повномасштабного вторгнення та накладання санкцій на Росію так званий куратор геополітики Кремля по Близькому Сходу Багдасаров отримав завдання працювати на обхід обмежень через треті країни й досяг певних успіхів.

Як свідчить листування, у березні 2022 року Москва почала йти на зближення з Іраном.

"До керівника "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії" почали надходити листи від російських компаній з переліком іранських фірм, співпраця з якими могла б принести їм вигоду. Завданням Багдасарова було налагодити взаємодію між країнами та забезпечити зв'язок між корпораціями", – мовиться у розслідуванні 24 Каналу.



Запит на співпрацю з іранськими компаніями від ГК "Цифра" / Скриншот із пошти російського терориста

Водночас Росія вже починала через Багдасарова закуповувати в іранців чимало продукції під свої потреби, яку не могла отримати через санкції.

На пошту директору "Центру" надходили численні прохання від російських компаній щодо замовлень запчастин та обслуговування газових турбін та інших агрегатів, адже виробники цієї продукції відмовилися від співпраці з Росією.

Таким чином постачанням всіляких деталей для компресорів BORZIG, газотранспортних установок General Electric та Siemens зайнялися іранські компанії. Наприклад – Parsian Engineering Solution Group.





Запити щодо співпраці з іранською Parsian Engineering Solution Group / Скриншот із пошти російського терориста

В обмін росіяни почали активно допомагати своїм партнерам із будівництвом інфраструктури зі скраплення газу. Не останню роль у цьому зіграв депутат держдуми Олександр Бабаков.



21 серпня 2022 проєкт будівництва СПГ в Ірані був реалізований майже на 40% / Скриншот із пошти російського терориста

Також росіяни почали виходити на іранський ринок та постачати Тегерану ті товари, які були йому потрібні. "Така кооперація значно підсилила обидві країни, особливо в питаннях озброєння", – мовиться у розслідуванні.

Важливо! Багдасаров є радником директора АТ "НПО Высокоточные комплексы", яка опинилася під санкціями США. Це компанія, яка виробляє зброю для російської армії. Багдасаров перебуває у санкційних списках лише у Латвії та Україні. Натомість США і ЄС поки не внесли його в санкційні списки.

Участь Туреччини та ОАЕ в обході санкцій

Через Багдасарова російський гігант "Сибур" зміг принаймні частково замінити постачання потрібної для нафтохімічної галузі сировини, а також роздобути запчастини та обладнання від провідних світових компаній.

Участь у цьому брала турецька PETROTURK, про що свідчить лист, знайдений на пошті директора "Центру".



Турецький PETROTURK постачав росіянам обладнання та запчастини в обхід виробників / Скриншот із пошти російського терориста

Однак значно далі пішли компанії з ОАЕ, що дали росіянам змогу продавати дорогоцінне каміння, видобуте ними в африканських країнах, брали участь у перепродажі російських нафтопродуктів, а також радо постачали запчастини для крадених літаків Boeing та Airbus,

– мовиться у розслідуванні.

20 вересня 2022, майже через 7 місяців після того, як Росія офіційно вкрала лізингові борти провідних світових виробників, генеральний директор Jet Aviation FZC з ОАЕ Омар Джаліл надіслав Багдасарову листа з пропозицією ознайомитися із переліком запчастин, які доступні для придбання та негайної доставки.



Пропозиція для постачання запчастин для авіації від компанії з ОАЕ / Скриншот із пошти російського терориста

Дивіться документ із переліком деталей для літаків Airbus, які Росія купувала через ОАЕ:

Надалі Багдасаров пересилав Джалілу запити від представників компанії Rossia Airlines на певні потрібні запчастини для обслуговування та ремонту вкрадених бортів.



Листування працівників Rossia Airlines із Багдасаровим та керівником Jet Aviation FZC про купівлю запчастин для Boeing 737 / Скриншот із пошти російського терориста

Крім того, ОАЕ допомогли росіянам хоча б частково замістити європейський ринок у сфері продажі нафти та похідних від неї продуктів.

Так, 16 листопада 2022 Багдасарову надійшов конфіденційний лист із пропозицією від TSIRAN INTERNATIONAL F.Z.C. про можливість перепродажу російських нафтопродуктів.





TSIRAN INTERNATIONAL F.Z.C. пропонує Багдасарову реалізовувати російські нафтопродукти наприкінці 2022 року / Скриншот із пошти російського терориста

З аналогічною пропозицією щодо накачування Росії нафтодоларами звертався до керівника "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії" генеральний директор Notrh Green Oil та WEST NORD OIL COMPANY LLC Карім Акаллал.

У листі менеджер відзначав, що має нафтосховища у портах Оману та ОАЕ, а також готовий щомісячно купувати понад 1,1 мільйона тонн нафтопродуктів у росіян.



Лист про наміри Notrh Green Oil та WEST NORD OIL COMPANY LLC купувати російські нафтопродукти / Скриншот із пошти російського терориста

Зверніть увагу. Ворог підло кібератакував сайт 24 Каналу. Ми відбили атаку й оперативно визначили "дірку" через яку пролізли окупанти. Атака відбулася саме напередодні публікації нашого великого розслідування про високопоставленого офіцера ГРУ Росії. Публікація нашого матеріалу була запланована наступного тижня, однак враховуючи всі обставини вважаємо, що оприлюднити текстову версію важливо зараз. Фільм-розслідування дивіться в ефірі та на YouTube 24 Каналу згодом!

Не обійшлося без ОАЕ й на ринку продажу корисних копалин. Так, 25 лютого 2023 року чоловік на ім'я Юрій запропонував Багдасарову організувати трейдинг алмазів через неназвану компанію з ОАЕ із країн Африки.



Класична схема: Росія видобуває копалини в Африці, продає через інші країни, а сама нібито ні до чого / Скриншот із пошти російського терориста

Того ж дня цей невстановлений персонаж надіслав ще два листи, які стосувалися видобутку олова, танталу та вольфраму у Конго, а також золота в Уганді.



Бізнес без ризиків (с) / Скриншот із пошти російського терориста

А вже через кілька діб на пошті Багдасарова з'явилися розрахунки щодо трейдингу олова й танталу через ОАЕ.



Емірати стали своєрідним хабом продажу видобутих Росією копалин в Африці / Скриншот із пошти російського терориста

Чому важливо, щоб Багдасаров опинився під санкціями

Автори розслідування резюмуть, що листування Багдасарова вказує на те, що він – одним зі стовпів обходу росіянами санкцій.

Хоча Росія має багато таких агентів, однак Москві ставатиме дедалі важче знайти альтернативні варіанти порушення обмежень, якщо присікати діяльність таких осіб, як Багдасаров.

А для цього вкрай важливо, аби Багдасаров з'явився в санкційному списку США та ЄС, а компанії з країн Азії та Африки хоча б отримали якісь попередження від Вашингтона за співпрацю з терористами,

– зазначають автори розслідування.

Механізми обходу санкцій напряму впливають на затягування війни в Україні й кожна оборудка продовжує здатність Москви вести війну.

"Кожна домовленість про постачання запчастин для вкрадених літаків дає росіянам змогу принаймні робити вигляд, що в їхньому житті нічого не змінилося, подорожувати та надалі насолоджуватись життям, а не тиснути на свою владу для припинення агресії. Ба більше, це напряму впливає на збільшення витрат американських та європейських платників податків, оскільки через обхід санкцій Кремль посилює свою міць, а на підтримку України союзникам доводиться витрачати більше коштів", – резюмують розслідувачі.