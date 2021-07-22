Россия объяснила, почему подала жалобу на Украину в ЕСПЧ

Россия подала на Украину в Европейский суд по правам человека. В соседнем государстве считают, что Украина многочисленные разы нарушала права своих граждан.

В министерстве иностранных дел России отметили: не было другого выбора, поэтому решили обратиться в международные инстанции. Правда, почему сделали это именно сейчас, а не раньше, там не отмечают.

Напомним Россия впервые в истории пожаловалась на другое государство в ЕСПЧ – конечно, это Украина

Ни слова об оккупации, БУК или участии российский кадровых военных на войне

Этот шаг назрел уже давно. Сложившаяся обстановка в Украине не оставила России иного выбора, кроме привлечения международных судебных инстанций,

– пишут в МИД России.

В перечне аргументов внешнеполитическое ведомство, как и генпрокуратура России, опирается не на факты, а на пропагандистские тезисы, которые обычно использует в дискурсе об Украине.

Речь идет о:

"дискриминации русскоязычного населения, включая притеснение в образовательных правах";

"преследовании журналистов и СМИ",

"систематических зверствах, которые совершает в отношении жителей Донбасса..."

"пагубных последствиях действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма",

"незакрытии воздушного пространства Украины, повлекшем катастрофу рейса МН17".

Впрочем, Россия угрожает: имеет "серьезный массив доказательств", которые накапливала годами.

Правда, даже в тезисном изложении не отмечает, что оккупировала Крым (как это признают все солидные международные организации, а ПАСЕ недавно направила России жесткую ноту – 24 канал), завезла БУК, который сбил самолет МН17 (это доказывают прослушивания разговоров боевиков – 24 канал).

В конце заявления МИД России отмечает: хочет беспристрастного отношения и правильного расследования.

Иск России к Украине в ЕСПЧ: главное