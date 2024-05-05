Объявление Россией в розыск украинских чиновников является частью операции "Майдан-3", – ISW
Источник:ISW
Российское МВД объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка и экс-президента Петра Порошенко. Эти действия Кремля могут свидетельствовать о подготовке к операции "Майдан-3".
Аналитики из Института изучения войны отмечают,, что это решение может быть направлено на дискредитацию нынешнего и предыдущего правительств Украины, пришедших к власти после Евромайдана 2014 года. Они также говорят, что эти действия могут быть направлены на изоляцию страны на международной арене.
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Для чего Кремль объявил розыск украинских чиновников
В отчете ISW говорится, что Кремль продолжает подать войну против Украины иной, чем она есть на самом деле. Аналитики отмечают, что МВД России хоть и подало в розыск украинских чиновников, впрочем, не конкретизировало преступлений Зеленского, Павлюка и Порошенко, а также других украинских чиновников.
В Институте изучения войны говорят, что эти шаги, вероятно, являются частью информационной операции "Майдан-3".
Решение Кремля объявить Зеленского, Павлюка и Порошенко в розыск, вероятно, является частью российской информационной операции "Майдан 3" и более широких усилий Кремля по дискредитации нынешнего и предыдущих прозападных украинских правительств, пришедших к власти после Евромайдана 2014 года, а также по дипломатической изоляции Украины,
– объясняют аналитики.
Кроме того, эти действия России, могут быть, частью стратегии на подтверждение юрисдикции своих законов в суверенных европейских и постсоветских странах, а также могут быть направлены на создание информационных условий для возможной будущей агрессии против стран-членов НАТО.
"Ранее МВД России уже объявило в розыск нескольких должностных лиц из стран-членов НАТО, в частности Эстонии, Латвии и Литвы, за якобы нарушение ряда российских федеральных законов на территории стран-членов Альянса", – говорится в отчете.
МВД России объявило в розыск украинских чиновников: что известно
- Министерство иностранных дел Украины считает, что действия МВД России, которые объявили президента Владимира Зеленского в розыск, свидетельствуют о безысходности российской власти.
- Не так давно, в конце марта, один из московских судов "заочно арестовал" главу СБУ Василия Малюка. Его обвиняют якобы "в организации теракта", а также оккупанты объявили его в "международный и федеральный розыск". В то же время Малюк заявил, что так называемый "арест от карманных судей Кремля" не заслуживает никакого внимания.
- Также известно, что Россия объявляла в розыск главы ГУР Кирилла Буданова. Это произошло в 2023 году. В ГУР такие действия россиян назвали неудачным и примитивным шагом.