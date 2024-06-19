В ISW объяснили, зачем Россия объявляет в розыск украинских и иностранных чиновников

Обвинение Россией украинских военнослужащих и военных должностных лиц в преступлениях является ничем иным, как попыткой ввести российское федеральное законодательство за пределами своей юрисдикции.

Таким образом Россия невербально указывает, что Украина не должна существовать как независимое государство. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном отчете.

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Что известно об обвинениях

18 июня Министерство внутренних дел России объявило бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и экс-заместителя начальника Генштаба Украины Виктора Бокия в российский розыск и заочно обвинило их в военных преступлениях.

17 июня Следственный комитет России издал решение о заочном задержании украинского командира по обвинению в причастности к сбиванию российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в феврале 2024 года. При этом отметим, что сбивание самолета – это абсолютно законный акт войны для двух воюющих государств.

Россия объявляет в розыск чиновников НАТО

Российское МВД ранее объявило в розыск чиновников из большинства стран-членов НАТО на западном фланге за якобы нарушение российских законов. В Институте обращают внимание, что это было совершено в то время, как чиновники находились в пределах своих стран, где российское законодательство не имеет никакой юрисдикции.

Президент Украины Владимир Зеленский, командующий Сухопутных войск Украины Александр Павлюк и пятый президент Украины Петр Порошенко тоже находятся в розыске России за якобы нарушение их законодательства.

Что таким образом демонстрирует Россия

Решение России объявить в розыск западных чиновников за нарушение российских федеральных законов за пределами России является частью ее усилий, направленных на нарушение суверенитета стран-членов НАТО и оправдание возможной будущей российской агрессии против НАТО,

– отметили в отчете аналитики.

Также в ISW отметили, что преследование украинских военнослужащих и политического руководства, участвующих в оборонительной войне, в стиле преследования внутренних террористов, подчеркивает устойчивое убеждение Кремля в том, что украинское государство не существует и не должно существовать как политическая единица, отделена от России.