Таким чином Росія невербально вказує, що Україна не повинна існувати як незалежна держава. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному звіті.

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Що відомо про звинувачення

18 червня Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило колишнього заступника міністра оборони України Петра Мехеда та екзаступника начальника Генштабу України Віктора Бокія в російський розшук і заочно звинуватило їх у військових злочинах.

17 червня Слідчий комітет Росії видав рішення про заочне затримання українського командира за звинуваченням у причетності до збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 у лютому 2024 року. При цьому наголосимо, що збиття літака – це абсолютно закониий акт війни для двох воюючих держав.

Росія оголошує в розшук чиновників НАТО

Російське МВС раніше оголосило в розшук чиновників з більшості країн-членів НАТО на західному фланзі за нібито порушення російських законів. В Інституті звертають увагу, що це було скоїно у той час, як чиновники перебували у межах своїх країн, де російське законодавство не має жодної юрисдикції.

Президент України Володимир Зеленський, командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк і п'ятий президент України Петро Порошенко теж перебувають у рошуку Росії за нібито порушення їх законодавства.

Що таким чином демонструє Росія

Рішення Росії оголосити в розшук західних посадовців за порушення російських федеральних законів за межами Росії є частиною її зусиль, спрямованих на порушення суверенітету країн-членів НАТО і виправдання можливої майбутньої російської агресії проти НАТО,

– наголосили у звіті аналітики.

Також в ISW наголосили, що переслідування українських військовослужбовців і політичного керівництва, які беруть участь в оборонній війні, у стилі переслідування внутрішніх терористів, підкреслює стійке переконання Кремля в тому, що українська держава не існує і не повинна існувати як політична одиниця, відокремлена від Росії.