"Российская империя начинает распадаться": военная сводка от Свитана

Губернатор "БНР", то есть Белгородской области, заявил, что в регион вошли украинские ДРГ и российские войска вступили с ними в бой. Однако это могли быть местные партизаны.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что в России сейчас действует очень много партизанских отрядов. Под Москвой в это время повреждены корпуса производителя "Искандеров".

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События на Белгородщине

Свитан отметил, что на территории Белгородской области бой мог завязаться не с украинской ДРГ, а с российскими партизанами. Их на территории вражеской страны действует очень много, но ими руководит условно украинское ГУР. У каждого партизана своя цель.

На территории России сейчас растет национальное самосознание. Народности Кавказа, например, ингуши, начнут распад России. Этот вопрос уже решен. Любая империя после того, как прекращает расти, начинает распадаться. Этот процесс ждет и Россию.

Российский фейк с Залужным

Россияне выпустили фейковое видео, где якобы Залужный призывает к военному перевороту против Зеленского. Сразу видно, что это ИПСО. Почему? Залужный начинает свое обращение со слов: "Это снова я". Так генералы не обращаются.

ФСБшникам нужно поработать над службой, создающей ИПСО. Похоже, набрали туда бывших КВНщиков, поэтому и выходит вот такая чушь, в которую, наверное, и сами россияне не поверят. Поверить в такую чушь может только очень недалекий человек.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Ситуация возле Авдеевки

Севернее Авдеевки добавилось немного "серой зоны". Это территория, которую не контролирует ни одна из сторон войны. Россияне тщетно пытались выйти на Степное, поэтому пытаются двигаться севернее. Однако там в Очеретино есть гарнизон, прикрывающий Авдеевку с севера.

В "серой зоне" россияне очень хорошо простреливаются нашей артиллерией. В частности, за прошедшие сутки видим потери оккупантов по всему фронту – 800 человек. Приблизительно половина из них – именно на Авдеевском направлении. После дождей на Донбассе технику не применишь, поэтому россияне спешат со штурмами живой силой.

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