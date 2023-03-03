Ничего не получится: у Зеленского объяснили, чего Россия хочет добиться в Приднестровье
Россия намеренно обострила ситуацию в Молдове и продолжает это делать. У российских захватчиков есть сценарий, который они стремятся реализовать.
Так, страна-агрессор за деньги подтянула в Молдову определенные партии, которые привлекла к пророссийским протестам. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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Россия хочет осуществить переворот в Молдове
Кроме того, к ним присоединились и граждане России, найденные в Европе. А также Россия отправила в Молдову несколько десятков субъектов, у которых есть военная школа за спиной.
Они хотят расшатать ситуацию с точки зрения штурма правительственных кварталов в Кишиневе, зайти в эти кварталы и создать там удивительную историю под названием "переворот" – псевдопереворот. Вместе с тем зафиксировать возможность сепаратистам, которые находятся в Приднестровье, выйти оттуда и вооруженными рядами зайти в Молдову,
– допустил Подоляк.
По его словам, россияне стремятся реализовать именно такой примитивный сценарий. Однако у них ничего не получится. К тому же, правительство президента Молдовы Майи Санду достаточно жестко реагирует и ведет себя на подобных уличных акциях.
Подоляк объяснил, чего Россия пытается добиться в Приднестровье: смотрите видео
"Россия пошла в ва-банк. Она думала, что может перехватить инициативу, свергнуть правительство Санду и взять под контроль Молдову. А затем создавать там постоянный хаос и приковать внимание Европы, чтобы она разделила внимание между Украиной и Молдовой. Начать там какие-то боевые действия или теракты из Приднестровья, но это все невозможно", – подчеркнул советник главы ОПУ.
Сегодня наше государство расставляет все точки над "i", чтобы миру было понятно, что есть огромная Украина и ничтожна Россия. Так же будет и с Молдовой, там не будет всего этого сепаратизма. Кишинев будет принимать правильные решения – эта эскалация ускоряет их принятие правительством Санду.
Что происходит в Молдове: коротко
- Кремль в течение года пытается расшатать ситуацию в Молдове. На пророссийские протесты вливаются просто сумасшедшие деньги. Директор Института эффективной политики (Молдова) Виталий Андриевский сообщил, что ситуация сейчас сложная, но контролируемая.
- Андриевский рассказал, что людей свозят на автобусах в Кишинев и платят им деньги. Перед ними стоит конкретная цель – дестабилизировать ситуацию в Молдове. Следующим шагом будет осуществление переворота.
- Военный эксперт Олег Жданов отметил, что то, что сейчас происходит в Молдове, напоминает повтор войны 1992 года. Кроме того, он предположил, что если от Кишинева в Киев поступит официальное обращение за помощью, то украинская сторона может принять участие в демилитаризации Приднестровья.