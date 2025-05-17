Атаковали дедушек, а потом скорую, которая приехала помочь: как Россия применяет дроны на Харьковщине

Россияне не прекращают атаковать дронами гражданское население и инфраструктуру Харьковщины. Они начали применять и беспилотники на оптоволокне, что в очередной раз доказывает – враг все знает и умышленно целится по мирным гражданам.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что последние удары по приграничным селам Дергачевщины крайне циничны. Россияне били по выдаче гуманитарки, по медикам, которые приехали оказывать помощь после обстрела и по другим гражданским.

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Россияне намеренно убивают гражданских

Представитель Дергачевской МВА Александр Кулик подчеркнул, что увеличилась интенсивность использования дронов против гражданской инфраструктуры и местных жителей. Россияне целенаправленно бьют по машинам и по домам.

Он поделился историей людей с Казачьей Лопани, которым привезли гуманитарную помощь, в частности строительные материалы, чтобы те накрыть поврежденный дом, а россияне ударили по стройматериалам и по дому.

Три женщины, рассчитывая на то, что россияне сказали, что будет майское перемирие, поехали сажать картофель. Оккупанты ударили дроном по их машине. Также была ситуация, когда беспилотник атаковал двух дедушек – 75, 87 лет. К ним приехала скорая, по которой также ударил дрон,

– отметил Александр Кулик.

Россияне хорошо видят, какие объекты и кого они атакуют. Враг абсолютно сознательно применяет беспилотники против гражданского населения.

Медицина в Дергачах

Анна Черненко отметила, что, несмотря на российский террор, люди, которые живут в Дергачах и Дергачевской громаде пытаются вернуть свою жизнь в норму.

После безумных обстрелов там продолжает функционировать медицина. Благодаря итальянскому благотворительному фонду возобновили работу немало корпусов. Несмотря на сложную ситуацию, в Дергачах взяли курс на восстановление медицины на еще большем уровне. Там стремятся построить большой реабилитационный комплекс. Проект для этого уже разработан, единственное – нужно финансирование,

– сказала корреспондентка.

Община ищет благотворителей, чтобы реабилитационное отделение заработало, в частности необходимо здание, ведь все необходимое оборудование уже есть.