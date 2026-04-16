Уже 10 дней штурмы не стихают: в ВСУ объяснили, почему враг усилил давление на приграничье Сумщины

В течение последних 10 дней вражеские войска активно обстреливают села в Сумской области вблизи границы со страной-агрессором. Российская армия стремится захватить как можно больше земель.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Почему россияне активизировались на границе Сумщины?

Сообщается, что усиленное давление со стороны противника украинские военные наблюдают в районе сел Грабовского и Миропольского в Сумской области.

Так, оккупанты в последние дни пытаются захватывать приграничные села. Трегубов отметил, что сейчас враг пытается продвинуться вглубь территории Украины примерно на 500 метров.

В то же время жителей приграничных районов эвакуировали еще раньше. Произошло это после того, как в декабре с Грабовского оккупанты похитили более 50 человек.

К слову, аналитики DeepState отмечали, что прорыв российских войск в селе Грабовское на Сумщине, вероятно, произошел из-за халатности отдельных украинских военных на этом участке. В частности, речь идет о слабом контроле за выполнением задач, рискованное поведение во время работы вражеских дронов, а также о возможных случаях передачи табельного оружия местным жителям.

К тому же, комментируя ситуацию на Харьковщине, спикер подчеркнул, что значительных изменений не произошло. По его словам, речь идет о тех же небольших очагах и вклинениях: село Дегтярное и два отдельных участка на Южно-Слобожанском направлении, один из которых – Волчанск. Новых обстоятельств в этом районе пока нет.

Как силы обороны дают отпор оккупантам на Сумщине?