Авиация России несколько снизила активность: в Воздушных силах назвали причину

Юрий Игнат объяснил, почему ночь на 12 июня в Украине прошла относительно спокойно. Он также рассказал, какие дроны в последнее время используют российские оккупанты и с какой целью.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне пытались запутать украинских защитников. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Изменила ли Россия свою тактику в небе

По словам Игната, об изменении тактики у оккупантов не стоит говорить.

Тактика врага, в принципе, одинакова. Здесь не о чем говорить. Потому что применяют они (россияне – 24 Канал) крылатые ракеты и дроны по разным направлениям, пытаются ввести в заблуждение нашу ПВО,

– сказал он.

Как пояснил представитель Воздушных сил ВСУ, вражеские объекты летят сначала группой, затем разделяются на подгруппы, а после действуют одиночно. Они могут лететь на Запад, а затем резко повернуть назад. Россияне пытаются сделать все, чтобы преодолеть нашу ПВО.

Почему в воскресенье было относительно спокойно

Уменьшение вражеской активности в небе в ночь на 12 июня спикер Воздушных сил объяснил погодными условиями. Он отметил, что погода также влияет и на деятельность наших авиационных подразделений.

Игнат дал понять, что расслабляться еще рано. По его словам, враг продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по прифронтовым территориям. Также захватчики используют дроны-камикадзе. Это не только "Шахеды", но и "Ланцеты" разных типов.

Оккупанты почти всегда применяют "Шахеды", начиная с половины двенадцатого ночи, и вплоть до четырех утра. Захватчики выбирают именно такое время, чтобы сделать невозможным сбивание их беспилотников из стрелкового оружия. Игнат отметил, что мобильные огневые группы ВСУ оснащаются прожекторами, оптикой, тепловизорами для противостояния вражеским дронам.

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