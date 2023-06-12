Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни намагалися заплутати українських захисників. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи змінила Росія свою тактику у небі

За словами Ігната, про зміну тактику в окупантів не варто говорити.

Тактика ворога, у принципі, однакова. Тут немає про що говорити. Тому що застосовують вони (росіяни – 24 Канал) крилаті ракети та дрони з різних напрямків, намагаються ввести в оману нашу ППО,

– сказав він.

Як пояснив представник Повітряних сил ЗСУ, ворожі об'єкти летять спочатку групою, згодом розділяються на підгрупи, а потім діють поодиноко. Вони можуть летіти на Захід, а потім різко повернути назад. Росіяни намагаються зробити усе, щоб подолати нашу ППО.

Чому у неділю було відносно спокійно

Зменшення ворожої активності у небі у ніч на 12 червня речник Повітряних сил пояснив погодними умовами. Він зазначив, що погода також впливає і на діяльність наших авіаційних підрозділів.

Югнат дав зрозуміти, що розслаблятися ще зарано. За його словами, ворог продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по прифронтових територіях. Також загарбники використовують дрони-камікадзе. Це не лише "Шахеди", а й "Ланцети" різних типів.

Окупанти майже завжди застосовують "Шахеди", починаючи з о пів на дванадцяту ночі, й аж до четвертої ранку. Загарбники обирають саме такий час, щоб унеможливити збиття їхніх безпілотників зі стрілецької зброї. Ігнат зазначив, що мобільні вогневі групи ЗСУ оснащуються прожекторами, оптикою, тепловізорами задля протистояння ворожим дронам.

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