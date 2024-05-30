Россия бьет по Украине ракетами из КНДР: в США обнародовали доказательства

В Украине нашли обломки баллистических ракет, которые сделали в Северной Корее. Это очередное доказательство того, что КНДР вооружает Россию.

Об этом свидетельствует доклад Разведывательного управления Минобороны США. В ведомстве решили сопоставить фото ракет с заводов в Северной Корее с кадрами обломков, найденных на территории Украины.

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В частности, сравнивали изображения обломков ракет, найденных в Харькове после российских ударов 2 января, и изображений ракет в северокорейских государственных СМИ 2023 года.



Разведка США сравнила обломки ракет в Харькове и ракеты из КНДР / Фото Пентагона

"Обломки в Украине визуально соответствуют ракетам на изображениях из северокорейских государственных СМИ", – констатируется в отчете.

Аналитики также обнаружили сходство в секциях переднего двигателя, кормового двигателя и кабельного лотка и кольцевых разъемов на фото обломков ракет в Харькове и ракеты на заводе в Пхеньяне.

Обломки ракет, которыми Россия атакует Украину, совпадают с ракетами Северной Кореи, – отмечают в отчете Пентагона.



КНДР поставляет России оружие / Фото Пентагона

В отчете американской разведки отметили, что поставки боеприпасов из КНДР нарушают многочисленные санкции ООН.

Обвинения в отношении КНДР

Северную Корею обвинили в том, что она обеспечивает Россию боеприпасами, впервые в ноябре 2023 года. При этом Пхеньян до сих пор отрицает это.

Эксперты ООН также сообщали, что "обломки ракеты, найдены в Харькове, Украина, 2 января 2024 года, происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11".

. Россия и Северная Корея за последний год усилили военное сотрудничество. Так, Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы. Зато Пхеньян надеется получить в ответ технологии для спутниковой и ракетной программ.