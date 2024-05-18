Россияне расстреляли авто с жителями Волчанска, когда те эвакуировались: двое погибли

Российская армия продолжает обстреливать гражданские объекты, в результате чего гибнут невинные люди. Во время атаки на город Волчанск погибли 2 человека, они были в авто.

Расположен населенный пункт на севере Харьковской области, где в последние недели продолжаются ожесточенные бои. Ударили по транспорту мирных жителей оккупанты 16 мая, вскоре стало известно об открытии уголовного производства.

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Убийство 2 гражданских в Волчанске

Как понятно из сообщения областной прокуратуры, в тот день четверо гражданских пытались выехать из города, однако попали под российский обстрел. Два человека погибли, двое – были ранены.

70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и пассажир получили ранения,

– уточняют в областной Харьковской прокуратуре.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование. Собственно, по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Речь идет о части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Соответствующие органы отмечают: прокуроры и следователи полиции принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими солдатами.

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