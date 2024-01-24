Россия обстреляла дома в Донецкой области: 2 погибших, 16-летний парень в крайне тяжелом состоянии

Страна-агрессор атаковала город Горняк. Донецкая ОВА и ГСЧС показали последствия российской агрессии.

В среду, 24 января, россияне атаковали частный сектор города Горняк. Оккупанты нанесли по нему ракетный удар. По данным областной полиции, количество раненых возросло до 9 человек, среди них 2 ребенка 2007 года рождения.

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Что сказали в ОВА

Ранее начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщал о 2 погибших и 8 раненых. Среди пострадавших 16-летний парень, который находится в крайне тяжелом состоянии.

По словам Филашкина россияне атаковали город Горняк около 16 часов. Оккупанты попали по жилой застройке. Они повредили 2 многоэтажки и 43 частных дома на пяти улицах.

Последствия российской агрессии в Горняке / Фото Вадима Филашкина

Очередной целенаправленный и осознанный удар по гражданским, очередное военное преступление россиян. Враг стремится убить больше украинцев. В таких обстоятельствах правильный выбор – эвакуироваться из Донетчины в более безопасные регионы Украины,

– подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Он призвал людей не подвергать себя смертельной опасности.

Как отреагировала ГСЧС

Спасатели тоже прокомментировали вражескую атаку. Сотрудники ГСЧС спасли одного человека. Также они извлекли тело погибшей женщины из-под завалов дома, разрушенного российскими оккупантами.

Сегодня враг атаковал частный жилой сектор в городе Горняк. На месте обстрела спасатели обнаружили раненого ребенка, которому оказали медицинскую помощь и транспортировали в больницу,

– говорится в сообщении.

Спасательные работы уже завершены. В ГСЧС подтвердили информацию о 2 погибших и 8 раненых.

Россия продолжает террор Донбасса