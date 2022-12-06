В Харьковской области оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов: погиб мирный житель

Согласно последним сообщениям Харьковщина на 98% освобождена от оккупантов. Однако враг продолжает наносить удары по территории области: за последние сутки было обстреляно полтора десятка населенных пунктов.

Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она отметила, что обстрелы прозвучали в северных приграничных районах – Россия таким образом держит наших защитников в напряжении. В Купянском районе в селе Обуховка из-за обстрела погиб 68-летний мужчина.

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Страдает Купянский район

По ее словам, Купянский район очень сильно страдает от обстрелов.

К сожалению, не проходит и суток, чтобы не обстреляли эту область,

– подчеркнула она.

Корреспонденкат рассказала, что страдают в первую очередь дома в частном секторе, многоэтажки, медицинские и образовательные учреждения. Враг наносит удары без разбора, запугивая именно Купянщину.

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Она отметила, что во время массированного обстрела 5 декабря, нанесшего значительные повреждения другим регионам Украины, в Харькове и область сработали силы противовоздушной обороны.

Именно поэтому вчера на Харьковщине были только веерные отключения света, хотя все жители напряженно ждали возможного блекаута. Сейчас харьковчане со светом, с теплом, с водой,

– заметила она.

Анна Черненко подчеркнула, что по области продолжаются восстанавливать инфраструктуру. Регион постепенно возвращается к жизни.

"В Харьковской области даже сократили комендантский час: теперь он длится с 23.00 до 5.00. Харьковская военная администрация приняла такое решение по просьбе предпринимателей, транспортников, чтобы они могли увеличить время своей работы", – сообщила она.

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