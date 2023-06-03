Отклонение от нормы почти 40%: сколько часов недоспали киевляне в мае из-за российских обстрелов
Источник:Forbes
Российские террористы обстреляли Киев 17 раз за месяц. Оккупанты каждую неделю пытались атаковать город.
Всего за май в Киеве сирены звучали 32 раза. 23 воздушные тревоги продолжались ночью и утром (с 22:00 до 7:00).
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Сколько часов недоспали киевляне
Приблизительная продолжительность сна человека в месяц при нормальных условиях – 217 часов. В то же время месячное недосыпание одного жителя или жительницы Киева, если они не спали в течение всей тревоги и еще час после нее – 84 часа. То есть 39% от нормы.
Если же жители Киева просыпались во время каждой тревоги и засыпали через полчаса после ее начала, то месячное недосыпание может составлять 11,5 часа на человека, или 5% от нормы.
Добавим, что в период с 15 по 21 мая враг четыре дня совершал ночные атаки на столицу ракетами и дронами, а совокупно тревога по ночам длилась 15 часов. Только за эту неделю украинская ПВО сбила 50 ракет и 47 дронов.
Если же отойти от общей статистики, то во время майских обстрелов Украины Воздушные силы ВСУ уничтожили минимум 87 ракет и 262 дрона.
Последняя ракетная атака на Киев: коротко
- Ночью 2 июня враг атаковал Киев дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. Пуски ракет были произведены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. В то же время по разным направлениям Киев атаковали БПЛА, по предварительным данным – баражирующие боеприпасы "Shahed".
- По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг столицы силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.
- Мэр Виталий Кличко рассказал, что после тревоги в Дарницком районе столицы на дороге обнаружили тлеющие обломки ракеты. Спасательно-пожарная служба выехала на место. Кроме этого, в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков. Службы работают. Впоследствии в КГВА отметили, что после проверки информация о ракетных обломках не подтвердилась.