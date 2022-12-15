Россия массированно обстреляла объект ДТЭК: его отсоединили от энергосистемы

Россия в очередной раз обстреляла энергетический объект ДТЭК Энерго. Его пришлось отключить от энергосистемы.

Сегодня, 15 декабря, россияне снова произвели очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго. По предварительной информации, пострадавших нет.

К теме Необходимо закупить электроэнергию и газ: Владимир Зеленский обратился в ЕС

Предприятие полностью отключили от энергосистемы

В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничению теплоснабжения в регионе. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

с сентября по декабрь энергетические предприятия ДТЭК Энерго подверглись уже 19 террористическим атакам России. В результате 24 энергетика были ранены, еще 3 погибли.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что на Востоке Украины враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. В результате повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Какая ситуация в энергосистеме Украины

В результате разрушений энергетических объектов российскими обстрелами по состоянию на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. При этом ситуацию усложняют погодные условия: снег, обледенение проводов и сильные порывы ветра.

Энергетическая система Украины объединена, и всем облэнерго приведены лимиты суточного потребления электроэнергии. К сожалению, когда они превышены, приходится использовать аварийные отключения.

Вдобавок возникла проблема в Хмельницкой области. Там произошло аварийное повреждение электросети, питающей Хмельницкую область и часть Хмельницкого.

Украинцев призывают экономить электроэнергию, когда она подается. В частности, после возвращения света не включайте по несколько энергоемких приборов одновременно. В такие моменты сети перегружаются иногда в 2 – 2,5 раза и очень часто это приводит к новым авариям. Также по возможности старайтесь использовать такие энергоемкие приборы, как стиральные машины, пылесосы, обогреватели и бойлеры в ночное время.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что главной целью врага являются объекты, которые снабжают украинцев электроэнергией и россияне продолжат наносить по ним удары. В то же время, защитники просят не нагнетать ситуацию и не паниковать, ведь это до добра не доведет.



Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 канала