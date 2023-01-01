Оккупанты на Новый год обстреляли Орехов: погиб человек, есть пострадавшие

Российские войска в первый день нового года атаковали город Орехов в Запорожской области. Из-за российской атаки есть жертва и пострадавшие.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты обстреляли Орехов в полдень. По информации Старуха, в результате обстрела один человек погиб, еще трое ранены.

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Старух показал последствия обстрела

Александр Старух также показал последствия обстрелов со стороны российских оккупантов. Он опубликовал фотографии из Орехова, на которых видны разрушения после атаки россиян.



Последствия обстрела Орехова / Фото Запорожская ОВА



Последствия обстрела Орехова / Фото Запорожская ОВА

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