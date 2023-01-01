Оккупанты на Новый год обстреляли Орехов: погиб человек, есть пострадавшие
1 января 2023, 16:55Читати новину українською
Источник:Александр Старух
Российские войска в первый день нового года атаковали город Орехов в Запорожской области. Из-за российской атаки есть жертва и пострадавшие.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты обстреляли Орехов в полдень. По информации Старуха, в результате обстрела один человек погиб, еще трое ранены.
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Старух показал последствия обстрела
Александр Старух также показал последствия обстрелов со стороны российских оккупантов. Он опубликовал фотографии из Орехова, на которых видны разрушения после атаки россиян.
Последствия обстрела Орехова / Фото Запорожская ОВА
Последствия обстрела Орехова / Фото Запорожская ОВА
Россия атаковала Украину перед Новым годом и 1 января
- Оккупанты в канун Нового года в четвертый раз за декабрь и 11 раз в общем массированно атаковали Украину ракетами. В субботу, 31 декабря, взрывы раздавались в Киеве, Хмельницком, Запорожье, Николаеве и Краматорске.
- В результате российской атаки на столицу один человек погиб, 22 – пострадали. В Хмельницком из-за удара оккупантов были госпитализированы 8 гражданских лиц. К сожалению, 22-летняя девушка умерла.
- В новогоднюю ночь на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы снова раздавались в Киеве, однако враждебные цели сбили силы ПВО. По состоянию на утро 1 января ВСУ уничтожили сразу 45 "Шахидов".