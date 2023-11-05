Оккупанты в очередной раз обстреляли полицейских в Херсонской области: они получили многочисленные травмы

5 ноября 2023, 14:37
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ГУНП в Херсонской области

Российские военные продолжают цинично обстреливать Херсон и область. Вечером 4 ноября оккупанты атаковали полицейских.

По информации Херсонской ОВА, в течение суток 4 ноября российская армия более 100 раз обстреляла Херсонщину. Для этого враг применял минометы, артиллерию, РСЗО "Град", танки, беспилотники и авиацию.

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В результате атаки ранены полицейские

Российские военные для атак используют беспилотники. Неоднократно враг крепил взрывчатку к БПЛА и затем сбрасывал ее на гражданское население. К такой террористической тактике оккупанты в очередной раз прибегли вечером 4 ноября.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в Бериславе российские военные сбросили с БПЛА боеприпас на автомобиль полиции. В результате вражеской атаки травмы получили 43-летний полицейский и 47-летний местный житель.

Они получили многочисленные ранения и были госпитализированы в больницу. Взрывом серьезно также поврежден служебный автомобиль.


Россияне сбросили взрывчатку на автомобиль / Фото Нацполиции


Россияне использовали БПЛА для атаки / Фото Нацполиции

Россияне постоянно обстреливают Херсонщину

  • В течение суток 4 ноября российская армия нанесла удары по Змеевке, Качкаровке, Бериславу, Тягинке, Ивановке, Никольскому, Токаревке, Красному Маяку, Республиканце, Приднепровскому, Дарьевке и Херсону. В результате обстрелов погибли 2 человека, еще 7 – получили ранения. Пострадавшие получили разные травмы и сейчас получают помощь от медиков. Полицейские зафиксировали в сутки 9 военных преступлений российских военных.
  • В Херсоне в результате обстрелов повреждены 3 многоэтажки, а также магазин продуктовых товаров в центральной части города. Дарьевку россияне атаковали управляемыми авиабомбами. В результате удара разрушена местная школа.
  • Днем 5 ноября враг продолжил атаковать цинично Херсонщину. Около 11 часов российские военные атаковали Днепровский район города. Под ударом оказался жилищный сектор, пострадал мужчина – сейчас он получает необходимую помощь. Также в ОВА зафиксировали, что в результате обстрела были повреждены частные дома.

Автор: Анжеліка Байбак