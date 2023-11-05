Оккупанты в очередной раз обстреляли полицейских в Херсонской области: они получили многочисленные травмы

Российские военные продолжают цинично обстреливать Херсон и область. Вечером 4 ноября оккупанты атаковали полицейских.

По информации Херсонской ОВА, в течение суток 4 ноября российская армия более 100 раз обстреляла Херсонщину. Для этого враг применял минометы, артиллерию, РСЗО "Град", танки, беспилотники и авиацию.

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В результате атаки ранены полицейские

Российские военные для атак используют беспилотники. Неоднократно враг крепил взрывчатку к БПЛА и затем сбрасывал ее на гражданское население. К такой террористической тактике оккупанты в очередной раз прибегли вечером 4 ноября.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в Бериславе российские военные сбросили с БПЛА боеприпас на автомобиль полиции. В результате вражеской атаки травмы получили 43-летний полицейский и 47-летний местный житель.

Они получили многочисленные ранения и были госпитализированы в больницу. Взрывом серьезно также поврежден служебный автомобиль.



Россияне сбросили взрывчатку на автомобиль / Фото Нацполиции



Россияне использовали БПЛА для атаки / Фото Нацполиции

Россияне постоянно обстреливают Херсонщину