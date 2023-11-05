Оккупанты в очередной раз обстреляли полицейских в Херсонской области: они получили многочисленные травмы
Источник:ГУНП в Херсонской области
Российские военные продолжают цинично обстреливать Херсон и область. Вечером 4 ноября оккупанты атаковали полицейских.
По информации Херсонской ОВА, в течение суток 4 ноября российская армия более 100 раз обстреляла Херсонщину. Для этого враг применял минометы, артиллерию, РСЗО "Град", танки, беспилотники и авиацию.
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В результате атаки ранены полицейские
Российские военные для атак используют беспилотники. Неоднократно враг крепил взрывчатку к БПЛА и затем сбрасывал ее на гражданское население. К такой террористической тактике оккупанты в очередной раз прибегли вечером 4 ноября.
Как сообщили в пресс-службе полиции, в Бериславе российские военные сбросили с БПЛА боеприпас на автомобиль полиции. В результате вражеской атаки травмы получили 43-летний полицейский и 47-летний местный житель.
Они получили многочисленные ранения и были госпитализированы в больницу. Взрывом серьезно также поврежден служебный автомобиль.
Россияне сбросили взрывчатку на автомобиль / Фото Нацполиции
Россияне использовали БПЛА для атаки / Фото Нацполиции
Россияне постоянно обстреливают Херсонщину
- В течение суток 4 ноября российская армия нанесла удары по Змеевке, Качкаровке, Бериславу, Тягинке, Ивановке, Никольскому, Токаревке, Красному Маяку, Республиканце, Приднепровскому, Дарьевке и Херсону. В результате обстрелов погибли 2 человека, еще 7 – получили ранения. Пострадавшие получили разные травмы и сейчас получают помощь от медиков. Полицейские зафиксировали в сутки 9 военных преступлений российских военных.
- В Херсоне в результате обстрелов повреждены 3 многоэтажки, а также магазин продуктовых товаров в центральной части города. Дарьевку россияне атаковали управляемыми авиабомбами. В результате удара разрушена местная школа.
- Днем 5 ноября враг продолжил атаковать цинично Херсонщину. Около 11 часов российские военные атаковали Днепровский район города. Под ударом оказался жилищный сектор, пострадал мужчина – сейчас он получает необходимую помощь. Также в ОВА зафиксировали, что в результате обстрела были повреждены частные дома.