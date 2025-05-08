Несмотря на "перемирие", вечером над Полтавщиной сбили ракету: в ОВА рассказали о последствиях

Россия в очередной раз объявляет "перемирие" и не соблюдает его. Вечером 8 мая враг снова обстрелял Украину.

На этот раз под ударом оказалась Полтавщина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.

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Какие последствия ракетного обстрела Полтавщины

По данным ОВА, сегодня во время воздушной тревоги в Миргородском районе Полтавской области работала ПВО. В результате сбивания ракеты взрывной волной были повреждены кровли и остекление частных домов.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо силам ПВО за работу,

– написал Когут.

Стоит заметить, что воздушную тревогу в области объявили в 19:37. Уже в 19:40 Воздушные силы предупредили о ракете на севере Полтавщины, что двигалась курсом на Кременчуг.

Россия постоянно атакует Украину и терроризирует мирных жителей. В частности, ранее враг также атаковал баллистикой и "Шахедами" Киев. В результате атаки в ночь на 7 мая погибли по меньшей мере 2 человека в Шевченковском районе столицы, еще 8 человек пострадали, среди них 4 детей.