В результате массированного обстрела Сумщины пострадали газовые сети: жуткие последствия ударов
Источник:суммыгаз
Российские военные ночью 24 марта массированно атаковали Сумскую область, используя разные типы вооружения. В регионе много разрушений, в том числе пострадали газовые сети.
Из-за массированного обстрела в Сумском районе разрушений подверглись газовые сети. Сотрудники Белопольского отделения АО "Сумыгаз" начинают восстановление поврежденных участков распределительных газопроводов и обследование сетей в Белопольской, Ворожбянской, Речковской и Николаевской общинах.
Узнайте больше Авиаудары, "Шахиды", РСЗО: в Сумской области множество разрушений и погибшие после российского налета
В результате атаки окупантов известно о двух погибших
В Белополье в Сумской области разбирают завалы после ночного обстрела, во время которого российские самолеты сбросили на город несколько авиабомб.
За данным Офиса генпрокурора, 24 марта оккупанты с территории России в течение часа из разных видов оружия массированно обстреливали приграничные населенные пункты Сумского района – Белопольское, Ворожбянское, Николаевское и Речковское территориальные общины.
Последствия обстрела Сумской области: видео
В результате обстрелов погиб гражданский мужчина, 2 человека получили ранения. Повреждены помещения сельского совета, 3 учебных заведения, 1 детский сад, ангар тракторной бригады, транспортные средства, около 10 частных и 8 многоквартирных домов. Почти полностью разрушено здание полиции. 1 сотрудник полиции погиб, 5 – получили ранения.
Последствия обстрелов Сумской области / Фото Офис Генпрокурора и Сумыгаз
Оккупанты обстреляли школу №4 в Белополье. По информации городского головы Юрия Зарко, в школе погиб сторож.
Так выглядит школа №4 в Белополье после российского обстрела / Фото Общественное
Что известно об атаке россиян на Сумскую область
- В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что Россия атаковала Сумскую область "Шахидами" и управляемыми авиационными бомбами. Пуски "Шахидов" осуществлялись с северо-восточного направления.
- Тактическая авиация врага была поднята с двух российских аэродромов Морозовска и Ахтубинска. Десять истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П.
- Оккупанты осуществили массированный обстрел Белопольской, Ворожбянской, Речковской и Николаевской поселковых общин. Кроме ракет и "Шахидов", враг вел огонь из "Градов" и ствольной артиллерии.
- Также ночью Россия атаковала Днепропетровскую и Одесскую области. В Одесской области были уничтожены две ракеты Х-59. По Кривому Рогу враг выпустил сразу 6 "Шахидов".
- Кроме того, оккупанты из С-300 обстреляли Константиновку в Донецкой области, попав в Пункт несокрушимости. В результате обстрела погибли 5 человек.