Россия обстреляла Запорожье: враги били по жилому комплексу, разрушили ресторан

Россияне ночью атаковали территорию Украины. Враги выпускали по нашей земле дроны-камикадзе Shahed и били ракетами.

По данным местных журналистов, взрывы в области раздавались ориентировочно в 3:20 против 18 марта. Атаковали город во время фактически третьей с вечера 17 марта воздушной тревоги, пишет 24 Канал.

Заметьте Украина дает отпор: во время последней атаки уничтожены 11 из 16 ударных беспилотников "Шахид"

Какие последствия атаки по Запорожью

В Запорожской областной военной администрации рассказали, что Россия снова атаковала мирное Запорожье.

Ракеты С-300 были направлены на территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов этого комплекса,

– сообщили в ОВА.

По их данным, взрывной волной и обломками ракет С-300 повредило расположенные рядом жилые многоквартирные дома. В частности, фасады, окна, крыши.

В Запорожской ОВА рассказали, что по состоянию на 5:18 18 марта все соответствующие службы работают на месте. Информация о пострадавших уточняется.

Россияне разрушили ресторан

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что предварительно по состоянию на 5:25 18 марта известно, что российская ракета С-300 разрушила заведение питания.

От взрывной волны в окрестных домах вылетели стекла и повреждены крыши и фасады,

– рассказал чиновник.

По его данным, люди не пострадали. Однако Анатолий Куртев призвал людей, чье жилье повреждено обратиться по телефону:

15-80 – из стационарных номеров;

061 787 15 80, 050 414 15 80, 067 656 15 80 – с мобильных.

Последствия атаки по Запорожью / Фото Анатолия Куртева

Впоследствии Анатолий Куртев уточнил, что Россия ударила по одному из лучших и уютных жилых комплексов Запорожья. К сожалению, российские ракеты:

почти полностью разрушили расположенный у комплекса ресторан;

взрывной волной в 9 домах выбило 240 окон и 7 дверей.

Приблизительная площадь поврежденного остекления – 650 квадратных метров. В четырех домах частично повреждены кровли,

– заявил секретарь городского совета.

Он заверил, что службы уже закрыли часть окон плитами, вывозили строительный мусор. Также работали сотрудники соцзащиты, дежурил автобус с генератором, установили палатку от городского совета, в которой жителям предоставляют всю необходимую информацию.

Россия атаковала Украину "Шахидами"