Перед тем, как напасть на Украину, Россия обсуждала ядерный удар по Германии, – WELT
Источник:WELT
За несколько недель до нападения на Украину российские военные обсуждали сценарии предполагаемого ядерного удара по Германии.
Россия рассматривает применение ядерного оружия не только по Украине
Немецкие спецслужбы перехватили разговор россиян во время проведения плановых маневров флота России в Балтийском море.
Внимание США разместят новые ядерные бомбы в Европе: для чего такой шаг и повлияла ли на это Россия
В перехваченном разговоре российских военных говорилось о ядерных ударах по трем целям:
- Берлину,
- авиабазе США в Рамштайне,
- авиабазе Бюхель, где армия США хранит ядерное оружие
В Германии не восприняли угрозы серьезно
Отмечают, что эксперты по безопасности разно оценили полученную информацию.
Некоторые считают, что применение ядерного оружия обычно обсуждается и тренируется на военных учениях – это собственно и случалось во время маневров. Подобные разговоры не всегда представляют реальную опасность.
А вот другие специалисты убеждены, что россияне могли знать, что их прослушивают, а потому намеренно назвали вышеперечисленные цели с целью устрашения.
Актуально о ядерных угрозах
- США вскоре разместят новые ядерные бомбы в Европе из-за угрозы России. Ранее размещение модернизированной гравитационной бомбы B61-12 планировалось на весну 2023 года. Теперь отметили, что она будет там уже в декабре этого года.
- Все из-за новых манипуляций России, Путин и Шойгу распространяют фейк о том, что Украина якобы хочет ударить по своей территории "грязной бомбой".
- Цивилизованные страны не верят абсурдным заявлениям страны-оккупанта о "грязной бомбе". США, Великобритания и НАТО подтвердили непреклонную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.
- В ISW заявили, что Шойгу это делает для устрашения западных партеров, которые помогают Украине.
- Однако украинское правительство все же пригласило экспертов МАГАТЭ, чтобы те проверили ядерные объекты на территории нашей страны и убедились, что на них не размещено ни одного несанкционированного ядерного материала. Они прибудут уже на этой неделе.