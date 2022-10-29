Перед тем, как напасть на Украину, Россия обсуждала ядерный удар по Германии, – WELT

За несколько недель до нападения на Украину российские военные обсуждали сценарии предполагаемого ядерного удара по Германии.

Россия рассматривает применение ядерного оружия не только по Украине

Немецкие спецслужбы перехватили разговор россиян во время проведения плановых маневров флота России в Балтийском море.

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В перехваченном разговоре российских военных говорилось о ядерных ударах по трем целям:

Берлину,

авиабазе США в Рамштайне,

авиабазе Бюхель, где армия США хранит ядерное оружие

В Германии не восприняли угрозы серьезно

Отмечают, что эксперты по безопасности разно оценили полученную информацию.

Некоторые считают, что применение ядерного оружия обычно обсуждается и тренируется на военных учениях – это собственно и случалось во время маневров. Подобные разговоры не всегда представляют реальную опасность.

А вот другие специалисты убеждены, что россияне могли знать, что их прослушивают, а потому намеренно назвали вышеперечисленные цели с целью устрашения.

Актуально о ядерных угрозах

В Польше считают, что Россия, напавшая на Украину, аннулировала пакт НАТО-Россия в 1997 году. Поэтому страна заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing, то есть получить ядерное оружие.

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