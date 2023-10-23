Москва обвиняет Беларусь в срыве поставок вооружений для российской армии, – ЦНС
Источник:Центр национального сопротивления
Оккупанты недовольны белорусским военно-промышленным комплексом. Москва обвиняет Минск в срыве поставок вооружения.
Так, в Беларуси кураторы из ФСБ, прикрепленные к местному военно-промышленному комплексу, обвиняют последний в срыве поставок оплаченной техники для вооруженных сил России.
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Требуют провести проверки и наказать ответственных
Белорусскому КГБ сделали замечания по отгрузке продукции белорусского ВПК партнерам из Ирана. Речь идет о модернизированных элементах РСЗО (трубы), отдельных запчастях к БПЛА, элементах автоматизированных систем управления войсками и средствах радиоэлектронного противодействия,
– отметили в ЦНС.
Добавили, что захватчики недовольны такой приоритетностью. Они требуют начать давление на руководителей белорусских предприятий, провести проверку, чтобы привлечь причастных к ответственности.
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Спецслужбы России и Беларуси готовят теракт
- Отметим, 10 октября в Центре национального сопротивления сообщили, что спецслужбы России и Беларуси спланировали новый теракт "под чужим флагом".
- Так, вражеские агенты планируют сбросить взрывчатку с беспилотника на белорусскую нефтебазу. Потом традиционно обвинить во всей Украине.
- В ЦНС отметили, что между вражескими спецслужбами уже достигнуты договоренности о проведении операции.