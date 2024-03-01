Хотят взорвать Крымский мост ракетами Taurus: в Германии отреагировали на обвинения россиян

В пятницу 1 марта российские пропагандисты заявили, что получили запись разговора, во время которого немецкие офицеры якобы планировали разрушить Крымский мост. 24 Канал расскажет детали.

Пока россияне жалуются, что их “гражданскую инфраструктуру” хотят разрушить и с ними не связываются, они сами летают недалеко от границ НАТО без всякого предупреждения. 29 февраля Альянс поднял французские самолеты, чтобы перехватить россиян над Польшей и Балтикой.

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Немцы якобы хотели взорвать Крымский мост: в чем суть обвинений

Известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян выложила сообщение, в котором заявила: "люди в погонах" передали ей "кое-что интересное". А именно запись разговора от 19 февраля, во время которого несколько немецких офицеров военно-воздушных сил якобы планируют подрыв Крымского моста.

В расшифровке "разговора" будто бы сказано, что Германия, вероятно, хочет подготовить украинцев к разрушению Крымского моста. Это можно сделать ракетами Taurus, которые будут сбрасывать самолеты Rafale.

Собеседники говорят, что мост достаточно длинный, как взлетная полоса, поэтому надо очень хорошо все продумать. Понадобилось бы более 20 ракет, чтобы его разрушить.

Согласно записи, программа подготовки состояла из нескольких треков: в течение короткого двухнедельного приобретались бы навыки работы с ракетами, а в течение длинного четырехмесячного отрабатывался бы и вопрос моста. В обучение также должны были бы быть вовлечены британцы. Сами же немцы якобы должны были общаться с украинцами через посредника – производителя оружия MBDA.

Симоньян начала требовать объяснений от Берлина и выкладывала фото и личные данные офицеров, которые якобы участвовали в разговоре. В дальнейшем ее возмущение разделила Мария Захарова, которая заявила: если официальный Берлин уклонится от ответа, Москва воспримет это как "признание вины".

Симоньян также прибегла к угрозам, пообещав "деятельно напомнить Германии, чем завершилась бомбардировка российских мостов в прошлый раз". Предположительно, она намекнула на поражение Германии во Второй мировой. А завершила она свое сообщение словами, мол, пусть дадут ответ уже сегодня, "а то мало ли что завтра".

Как отреагировали в Германии на обвинения в желании разрушить Крымский мост

Министерство обороны Германии инициировало проверку относительно того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил. Контрразведка уже начала все необходимые меры для этого.