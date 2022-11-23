"Газпром" обвинил Украину в "краже" газа: эксперт указал на признаки лжи

Российский "Газпром" обвинил Украину в якобы воровстве газа, поставляемого страной-агрессоркой Молдове. В то же время у молдавской стороны никаких претензий к нашему государству нет.

В целом ложь россиян основана на недавнем соглашении Украины и Молдовы о виртуальном реверсе. Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Россия расшатывает Молдову накануне тяжелой зимы: устоит ли Майя Санду

Что такое виртуальный реверс

Пендзин объяснил, что нынешняя осень оказалась достаточно теплой, поэтому Молдове не нужен был весь объем законтрактованного газа. Поэтому страна подписала с украинским оператором ГТС соглашение, в рамках которого часть газа, а именно 25 миллионов кубометров, направили в наши газохранилища.

Согласно документам это выглядело так: Украина прокачала необходимое количество газа, а 25 миллионов кубометров вернула назад. В реальности же эти 25 миллионов сразу направили в подземные хранилища, а общий объем прокачки уменьшили.

"Газпром" вцепился в то, что общий объем прокачки был меньше и начал громко кричать, что Украина "украла" молдавский газ", – отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Почему Россия лжет о газе

По мнению Пендзина, страна-агрессор пошла на такой шаг из-за того, что сэкономленный газ усиливает энергетическую безопасность Молдовы. Ведь давить на Молдову для принятия властью страны определенных решений через поставки газа является традиционной тактикой России, особенно перед отопительным сезоном.

Поэтому они (россияне – 24 канал) выступали категорически против введения виртуального реверса и чтобы у Молдовы были какие-то запасы газа на территории Украины,

– подчеркнул исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Он подчеркнул, что газ, о котором говорится, принадлежит Молдове и содержится в украинских газовых хранилищах. Аналогичная ситуация и со Словакией, и с Венгрией, ведь наше государство является достаточно большим хранителем газа.

"Это не первый случай, когда Россия обвиняет Украину в ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств по транзиту. Ничего кроме политики здесь нет", – подчеркнул Пендзин.

Пендзин объяснил, почему Россия обвиняет Украину в "краже" газа: смотрите видео

На кого направлена эта история

Подобные заявления требуют объяснения, поскольку если их не будет, то это действительно будет влиять на аудиторию. В частности, вселять в наших партнеров недоверие к украинцам. Молдавские СМИ также будут объяснять своим гражданам, какова ситуация на самом деле, но кто-то может и не прочитать.

Более того, в стране есть пророссийские медиа, цель которых подорвать видение граждан Молдовы относительно европейского будущего. А также вернуть их в ту "империю, которая когда-то была Советским Союзом".

В этой ситуации их (россиян – 24 канал) позиция абсолютно ясна. На самом деле она беспроигрышна, то есть даже если вы напрямую врете – тот, кто является объектом лжи, должен потом оправдываться,

– отметил Пендзин.

По его мнению, мы еще неоднократно услышим подобные упреки России. Кроме того, они будут касаться не только газа, ведь вся ложь страны-агрессора имеет исключительно политический смысл.

Газовый шантаж России: что известно