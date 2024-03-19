В России официально представили нового командующего военно-морским флотом: что о нем известно

Потеряв почти треть Черноморского флота, Россия решила официально сменить главнокомандующего военно-морских сил. Им стал командующий северным флотом Александр Моисеев.

Его впервые представили в Кронштадте как временно исполняющего обязанности главнокомандующего, пишут российские СМИ сегодня, 19 марта. Рассказываем, что известно о Моисееве.

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Именно под руководством нового командующего Россия захватила украинские корабли в Керченском проливе в 2018 году.



Моисеев возглавил Черноморский флот России / Фото с тг-каналов

Заметим, что об отставке главнокомандующего военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова сообщили еще 10 марта, и официально тот факт, что его заменит Моисеев, до сих пор не подтверждали.

К слову, ранее разведка Британии сообщала, что увольнение адмирала Евменова произошло после устранения второго командующего Черноморского флота с февраля 2022 года и сразу после потери корвета "Сергей Котов" 5 марта 2024 года – девятого большого корабля, уничтоженного Силами обороны Украины.

К слову, ранее разведка Британии сообщала, что увольнение адмирала Евменова произошло после отстранения второго командующего Черноморского флота с февраля 2022 года и сразу после потери корвета Сергей Котов 5 марта 2024 года – девятого большого корабля, уничтоженного Силами обороны Украины.

По данным разведки, несмотря на то, что адмирал Моисеев является кадровым подводником, до назначения на должность командующего Северного флота он командовал Черноморским флотом в 2018 – 2019 годах.

Это вторая замена командующего видом войск с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ранее главкома воздушно-космических сил России генерала Сергея Суровикина уволили летом 2023 года из-за возможных связей с ЧВК "Вагнера".

В каком положении флот возглавил Моисеев