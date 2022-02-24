Россия ограничила полеты над границей с Украиной
24 февраля 2022 , 05:24Читати новину українською
Источник:NOTAM
Россия закрыла воздушное пространство вдоль границы с Украиной. Авиарейсы там запретили.
Россия уже выдала соответствующее предупреждение для авиации. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.
Актуально СМИ пишут о серии взрывов в городах: среди них Киев
По данным Open Source Intelligence Monitor, Россия запретила авиации летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.
Россия запретила летать вдоль границы с Украиной / Фото OSIN
Заметим, запрет на полеты Россия выдала еще 22 февраля. Он применяется только к определенным уровням полета на определенных маршрутах. То есть Россия не полностью закрыла небо вдоль украинской границы, а лишь ограничила полеты в этой части.
Последние новости об обострении ситуации
- В ночь на 24 февраля Владимир Путин официально объявил, что вводит своих военных на Донбасс.
- Агрессор цинично заявил, что не имеет планов оккупировать Украину, однако призвал наши Вооруженные силы сдаться и "идти домой".
- СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве, Харькове и Одессе. Сейчас сообщают, что это могут быть провокации.