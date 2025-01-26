Россияне оккупировали Времевку и продвинулись в нескольких населенных пунктах, – DeepState
Российская армия продолжает наступать на украинские территории. В частности, врагу удалось оккупировать село Времевка в Донецкой области.
Оккупанты также продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Где удалось продвинуться россиянам
В DeepState сообщили, что российская армия продвинулась в Великой Новоселке, Торецке и Котлино возле Надиевки, Петропавловки и Славянки.
Ранее там также заявили, что противник уже фиксируется в центре Великой Новоселки. Однако, по данным аналитиков DeepState, заявления о полном взятии города россиянами не соответствуют действительности.
Там добавляют, что российской армии удалось достичь успеха только на восточных окраинах Великой Новоселки и занять небольшую часть центральных улиц.
Кроме этого, россияне усиливают давление с юга и со стороны Времевки, активно применяя технику и пехоту. Сейчас ситуация вблизи поселка остается сложной. Аналитики предполагают, что битва за Великую Новоселку приближается к завершению.