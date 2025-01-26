Окупанти також просунулися поблизу кількох населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де вдалося просунутися росіянам

У DeepState повідомили, що російська армія просунулася у Великій Новосілці, Торецьку та Котлиному біля Надіївки, Петропавлівки та Слов'янки.

Раніше там також заявили, що противник вже фіксується у центрі Великої Новосілки. Однак, за даними аналітиків DeepState, заяви про повне взяття міста росіянами не відповідають дійсності.

Там додають, що російські армії вдалося досягнути успіху лише на східних околицях Великої Новосілки та зайняти невелику частину центральних вулиць.

Окрім цього, росіяни посилюють тиск із півдня та зі сторони Времівки, активно застосовуючи техніку та піхоту. Наразі ситуація поблизу селища залишається складною. Аналітики припускають, що битва за Велику Новосілку наближається до завершення.