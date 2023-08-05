Последствия провокации: враг перекидывает авиацию из Беларуси обратно в Россию
Стало известно, что Россия вернула на свои авиабазы 10 вертолетов и 9 истребителей с территории Беларуси. Это может быть связано с недавней провокацией на границе Польши.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, инициатором вывода российской авиации с территории Беларуси был Александр Лукашенко.
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Почему Россия опрокинула свою авиацию
Скорее всего провокацию с пересечением польской границы на сверхнизких высотах выполняли именно российские пилоты. Это создало проблемы для Беларуси, поэтому, по мнению Свитана, передислокация российской авиации произошла в результате личного обращения Лукашенко к Владимиру Путину.
"Сейчас мы наблюдаем последствия провокации. Скорее всего, страны НАТО недвусмысленно объяснили, что ждет Беларусь в случае повторения подобного инцидента", – убежден полковник запаса.
Лукашенко мог испугаться и потребовал от Путина вывести со своей территории все летательные средства.
Усилит ли переброшенная авиация оккупационную группировку
Скорее всего, переброшенная из Беларуси авиация в скором времени усилит российские войска на Востоке Украины. Однако маловероятно, что она существенно повлияет на ход боевых действий.
"Россия не испытывает недостатка бортов на фронте. Но они не могут властвовать в украинском небе, поскольку наша противовоздушная оборона не дает развернуться российской авиации, не зависимо от ее количества", – отметил военный эксперт.
Роман Свитан о перекидывании российской авиации из Беларуси: смотрите видео
Что известно о российском контингенте в Беларуси
- В июле Россия начала опрокидывать подразделения ППК "Вагнер" на территорию Беларуси. Вскоре они оказались вблизи границ Польши и Литвы.
- А уже на этой неделе Россия решила усугубить ситуацию первой большой провокацией. Для этого были использованы белорусские вертолеты, которые на сверхнизких высотах залетели на территорию Польши.
- Эти действия стали полной неожиданностью для польских пограничников и военных. Варшава пытается разрешить эту ситуацию дипломатическим путем, но в то же время страна НАТО усилила свою границу, приказав своим военным при необходимости стрелять на поражение.
- Через несколько дней после этого Россия неожиданно вывела свои вертолеты и истребители из Беларуси. В то же время, это не помешало оккупационной армии продолжить терроризировать украинские города, в частности – Хмельниччину, которую атаковали именно с территории Белоруссии.